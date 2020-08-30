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Первому золотому успеху белорусов на Олимпийских играх — 60 лет

30.08.2020 16:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Игры XVII Олимпиады в Риме стали знаковыми для белорусского спорта. 29 августа 1960 года на озеро Альбано, недалеко от итальянской столицы, Сергей Макаренко и Леонид Гейштор завоевали первую золотую медаль на главных стартах четырехлетия для белорусов в составе сборной СССР, которая стала также первой наградой высшей пробы для команды Советского Союза на прошедшей Олимпиаде.



"Шел пятый день стартов, а в копилке СССР еще не было золотых медалей, руководство нервничало, но мы старались не обращать внимания, выполняли свой план подготовки. С Леонидом Гейштором уверенно победили в предварительном заезде в гребле на каноэ на 1000 м. Остался доволен и старший тренер сборной Ипполит Рогачев, нам оставалось только ждать финального заезда", — как передаетпресс-служба НОКа Беларуси, поделился воспоминаниями Сергей Макаренко.

Решающий заезд на озере Альбано чемпионы помнят хорошо даже спустя десятилетия.

"В Риме стояла сорокоградусная жара, соревноваться всем атлетам в таких условиях было непросто, — продолжил Сергей Макаренко. — С Леонидом чувствовали уверенность и спокойствие. Лодка по дистанции шла хорошо, когда же до финиша оставалось примерно 150-200 метров, я буквально выдавил из себя: «Пошли!» Мы стали наращивать темп и финишировали первыми с большим отрывом, опередив на полтора корпуса итальянскую лодку".

"После финиша не могли самостоятельно выбраться из каноэ — не было сил. По меркам спринта победили всех соперников с явным преимуществом", — сказал Леонид Гейштор.

Многие зарубежные газеты писали, что советский экипаж каноэ-двойки одержал самую убедительную победу из всех семи финальных заездов гребцов на Играх.

После выступления Сергей Макаренко и Леонид Гейштор, как чемпионы в составе сборной СССР, получили право познакомиться с Вечным городом.

"Игры запомнились всем гостям трогательной заботой и вниманием итальянцев. Если гости терялись в лабиринтах узеньких улиц Рима, то на помощь всегда спешили сразу несколько прохожих, а узнав, что ты чемпион Игр — внимание всего квартала было обеспечено", — отметил Сергей Макаренко.


После триумфа на Играх в Риме Сергей Макаренко и Леонид Гейштор добились еще несколько значимых успехов. Наиболее значимый — первое место на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в 1962 году в Югославии, однако на следующие Игры в Токио-1964 они отобраться не смогли. Многие из причин уже были озвучены в прессе ранее, но оба чемпиона сходятся во мнении, что наличие грамотного специалиста в ходе подготовки помогло бы добиться еще немало успехов.

После завершения карьеры олимпийские чемпионы передавали свой спортивный опыт молодому поколению.

Леонид Гейштор окончил Гомельский пединститут (университет), остался преподавать на кафедре в вузе. Затем перешел на тренерскую работу в профсоюзную детскую спортивную школу, где трудился на протяжении 40 лет.

Сергей Макаренко вошел в тренерский штаб сборной СССР по гребле на каноэ, затем являлся старшим тренером сборной Беларуси. Кроме того, олимпийский чемпион успел поработать в качестве тренера в Индии, Китае и Иране. Работал в представительстве НОК Беларуси в Минске и занимался развитием олимпийского движения в нашей стране. Несмотря на почтенный возраст, он продолжает активно заниматься общественной деятельностью в общественном объединении "Клуб олимпийских чемпионов".
 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Игры XVII Олимпиады в Риме стали знаковыми для белорусского спорта. 29 августа 1960 года на озеро Альбано, недалеко от итальянской столицы, Сергей Макаренко и Леонид...
 
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