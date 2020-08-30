Первому золотому успеху белорусов на Олимпийских играх — 60 лет









передает пресс-служба НОКа Беларуси, поделился воспоминаниями Сергей Макаренко. "Шел пятый день стартов, а в копилке СССР еще не было золотых медалей, руководство нервничало, но мы старались не обращать внимания, выполняли свой план подготовки. С Леонидом Гейштором уверенно победили в предварительном заезде в гребле на каноэ на 1000 м. Остался доволен и старший тренер сборной Ипполит Рогачев, нам оставалось только ждать финального заезда", — какпресс-служба НОКа Беларуси, поделился воспоминаниями Сергей Макаренко.





Решающий заезд на озере Альбано чемпионы помнят хорошо даже спустя десятилетия.





"В Риме стояла сорокоградусная жара, соревноваться всем атлетам в таких условиях было непросто, — продолжил Сергей Макаренко. — С Леонидом чувствовали уверенность и спокойствие. Лодка по дистанции шла хорошо, когда же до финиша оставалось примерно 150-200 метров, я буквально выдавил из себя: «Пошли!» Мы стали наращивать темп и финишировали первыми с большим отрывом, опередив на полтора корпуса итальянскую лодку".





"После финиша не могли самостоятельно выбраться из каноэ — не было сил. По меркам спринта победили всех соперников с явным преимуществом", — сказал Леонид Гейштор.





Многие зарубежные газеты писали, что советский экипаж каноэ-двойки одержал самую убедительную победу из всех семи финальных заездов гребцов на Играх.





После выступления Сергей Макаренко и Леонид Гейштор, как чемпионы в составе сборной СССР, получили право познакомиться с Вечным городом.





"Игры запомнились всем гостям трогательной заботой и вниманием итальянцев. Если гости терялись в лабиринтах узеньких улиц Рима, то на помощь всегда спешили сразу несколько прохожих, а узнав, что ты чемпион Игр — внимание всего квартала было обеспечено", — отметил Сергей Макаренко.









После триумфа на Играх в Риме Сергей Макаренко и Леонид Гейштор добились еще несколько значимых успехов. Наиболее значимый — первое место на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в 1962 году в Югославии, однако на следующие Игры в Токио-1964 они отобраться не смогли. Многие из причин уже были озвучены в прессе ранее, но оба чемпиона сходятся во мнении, что наличие грамотного специалиста в ходе подготовки помогло бы добиться еще немало успехов.





После завершения карьеры олимпийские чемпионы передавали свой спортивный опыт молодому поколению.





Леонид Гейштор окончил Гомельский пединститут (университет), остался преподавать на кафедре в вузе. Затем перешел на тренерскую работу в профсоюзную детскую спортивную школу, где трудился на протяжении 40 лет.



