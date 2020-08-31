«Недавно он выкинул диван из окна». Минчанин превратил квартиру в притон, но сделать с этим ничего не получается

Источник материала: Onliner Такие соседи есть во многих домах. С ними растут, к ним привыкают, их знают. Часто с такими даже бороться не пробуют — проще научиться спать в берушах. Те же немногие, кто решается начать войну за тишину, часто сталкиваются с серьезными препятствиями: заставить других уважать окружающих бывает крайне непросто. Рассказываем историю минчанки, которая уже три года борется с соседом, превратившим квартиру в притон.

В окно на третьем этаже постучал мужчина — пытался залезть к соседу

В девятиэтажке на Восточной Катерина живет уже лет двадцать — квартира досталась ей от бабушки. Первое время особых проблем не было, но с 2013 года мужчина, живущий этажом ниже, начал устраивать шумные и затяжные вечеринки, которые не давали покоя всему подъезду. Сперва гулянки бывали редко, но со временем вопросы стали возникать регулярно.





— Эта квартира всегда была проблемной. Раньше здесь жили родители Дениса — мужчины, с которым мы пытаемся бороться. Они пили, отец его сидел в тюрьме за серьезные преступления. Их уже нет в живых, но Денис продолжает, — рассказывает Катерина. — Под ними живет бабушка, уже совсем пожилая. Он ее заливал, окурки на балкон непотушенные кидал и так далее. Когда-то она пыталась с ним воевать, но сейчас ей уже под девяносто — не до того стало. Теперь только я с несколькими женщинами из подъезда пытаюсь как-то на него воздействовать.









Катерина говорит, что в квартире Дениса случаются драки, ночами играет громкая музыка, постоянно собираются толпы людей, которые ведут себя непристойно. Девушка считает, что у ее соседа просто нет силы воли, чтобы отказать им, — сам по себе он неплохой человек.





— Мы с мужем до пандемии почти полгода находились за границей, а за нашими животными следила моя подруга. После первой же ночи она начала мне звонить: ее стуком в окно разбудил мужчина, который пытался через нас залезть к Денису. А мы на третьем этаже живем! Пытаемся тут с бабушками сделать клумбу, но они прицельно закидывают ее окурками. Часто собираются у подъезда — их иногда человек 15 там стоит, а потом все они идут в квартиру.

А недавно к нам пришли жильцы соседней многоэтажки: эта компания так громко слушала свой шансон, что люди даже там уснуть не могли.









Катерина утверждает, что в квартире мужчина живет один, нигде не работает. Он не кажется маргиналом или алкоголиком, большинство его гостей тоже выглядят прилично. Они часто приходят с полными пакетами продуктов и спиртных напитков, а потом могут гулять целую неделю кряду.





— В его квартире я не была — мне, если честно, страшно. Не так давно он в пять утра выкинул из окна диван. До этого стеклянную дверь разбил с обратной стороны дома, на него за это протокол составили. Вот только от этого не легче.

Он вам не откроет: нужно знать, сколько раз стучать

Мы поднимаемся на нужный этаж и стучим в дверь Дениса. В квартире слышны звуки, но никто не открывает. Через минуту в коридоре появляется соседка мужчины, Нина Николаевна. Она говорит, что уже много лет страдает от поведения соседа.





— Он вам не откроет: нужно знать, сколько раз стучать. Они эти пароли все время меняют, чтобы милиции случайно не открыть, — объясняет женщина. — Я с ними 20 лет мучаюсь, и ничего не меняется. Тяжело нам. Когда жили его родители, я боялась, что взорвут дом. А теперь вот Денис. Меня они не трогают — наверное, потому, что старая. На них жаловались даже соседи из другого подъезда. Все говорят, что мешают, но подписываться и что-то делать никто не хочет.





Нина Николаевна вспоминает, как друзья Дениса едва не устроили пожар, как валялись пьяными в тамбуре и ломились к ней в дверь. Она говорит, что много раз обращалась в милицию, но толку от этого нет.

— Эта квартира считается притоном, но ничего не делается. Ну, вызвали его в суд. Ну, получил он штраф — и что дальше? Сам по себе он хлопец неплохой был. Я же с детства его знаю. Раньше глаза опускал, извинялся, а теперь посылает просто. Сестра его хорошая, эта квартира им двоим принадлежит. Он бы и рад съехать, но сестра на уступки не идет, боится жилье потерять. Она по всем счетам платит. И в итоге ничего не происходит. Все чего-то боятся и ничего не делают. Жизненная правда! — закрывает за нами дверь пенсионерка.

Другие соседи тоже жаловались, ходили в ЖЭС, пытались поговорить с хозяином лично, но все впустую. Катерина листает папку с ответами от коммунальщиков и милиционеров. В одном из документов говорится, что квартира имеет репутацию притона.





— В его квартире я не была — мне, если честно, страшно, — признается девушка. — Стараюсь снимать все их выходки на видео, чтобы потом можно было использовать записи в качестве доказательств. Но в последний раз мне один из друзей Дениса сказал, что «со мной разберется». Я не хочу, чтобы в моем доме была такая атмосфера.

В милиции мне сказали, что в какой-то момент уже были собраны документы для того, чтобы отправить его в ЛТП, но потом все почему-то остановилось. В ЖЭСе ничего не делают, милиция только протоколы оформляет. Вот и как с такими бороться?

Я не хочу, чтобы его выселяли или сажали куда-то. Нет. Я просто хочу жить в тишине и чтобы у меня был чистый подъезд. Я тоже люблю громко послушать музыку, бокал вина выпить, но есть ведь границы. Когда ты несколько суток не спишь, а у тебя большой проект — это очень тяжело.

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