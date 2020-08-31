Класковский: Сторонникам перемен стоит настраиваться, что это будет долгий период, и Лукашенко будет держаться за власть

«Времена, когда Лукашенко позиционировался как народный президент, навсегда прошли»

«Салідарнасці» . — Сегодняшние акции совпали с днем рождения Александра Лукашенко, и я думаю, что этот день рождения у него получился не самым светлым и радостным, потому что и в Минске , и в других городах очень своеобразно его поздравили: и гробы, и венки погребальные выносили. Были и плакаты с соответствующими пожеланиями, которые вряд ли могут поднять настроение, — отмечает Александр Класковский в экспресс-комментарии





По мнению политического обозревателя, на наших глазах произошла окончательная десакрализация многолетнего образа вождя:





— Когда-то он позиционировался как народный президент: любил выходить к массам и быть обласканным вниманием. Но эти времена навсегда прошли, и мы видим, что этот человек прячется во дворце.





Неделю назад он попробовал напугать автоматом, но эффект получился обратный, и сегодня люди вышли ко Дворцу независимости, скандировали «Выходи!» Были и более обидные кричалки. То, что он опрометчиво назвал людей крысами, тоже против него обернулось.





Появление на публике с оружием эксперт считает колоссальным пиаровским провалом.





— То ли сам Лукашенко придумал этот выход с автоматом, то ли ему подсказали, но в любом случае, хуже нельзя было придумать. Ему пришлось потом самому оправдываться. Государственная машина и в этом плане дает сбой.





Не случайно Лукашенко был вынужден выписать специалистов — пропагандистов и пиарщиков из Москвы. Много лет он холил и лелеял свой пропагандистский аппарат, создал целую идеологическую вертикаль, но все это в кризисный момент оказалось абсолютно неэффективным.





«Белорусская революция продолжается. Протестующие чувствуют себя хозяевами в городе»

Александр Класковский обращает внимание на то, что волна протестной активности развивается вопреки расчетам Лукашенко, страшилкам и задержаниям:





— Силовики меняют тактику: они выполняют указание Лукашенко навести порядок — так, как он это понимает, и, возможно, спровоцировать на столкновения, чтобы потом показать, что это не мирные демонстрации.









Мы видим, что протестные волны набегают и уходят, и режим не падает. Это на сегодняшний день проблема. Консолидированный авторитарный режим противостоит этим протестам.





Мы наблюдаем эрозию режима: отдельные представители, не самые высокопоставленные, переходят на сторону народа. Селебрити продолжают свои демарши.





Политический обозреватель напомнил: более 400 спортсменов выступили с заявлением против фальсификации результатов выборов президента, а также против насилия со стороны силовиков к мирно протестующим гражданам.





— Это знаменитости, прежде обласканные официальным лидером. Процессы брожения идут и в этих кругах — элитных и около элитных.





Я думаю, что эти процессы будут продолжаться. Они зависят от того, насколько силен будет протест, и насколько глубоким окажется падение экономики (а оно неизбежно в ближайшее время).





Эти факторы, а также вероятное развитие забастовочного движения будут действовать и на мозги вертикали. Да, пока они скованы страхом. Даже если многие вертикальщики не в восторге от политики вождя, которая временами выглядит просто безумно.





Чем дольше будут протесты, чем глубже будет экономическое падение, чем сильнее будет международная изоляция, тем больше процессы брожения будут затрагивать властную элиту.





«Думать, что выйдет 200 или 300 тысяч и режим падет — это наивно»

Политический обозреватель полагает, что под воздействием мирного протеста постепенно монолит режима будет размягчаться, в нем будет усиливаться эрозия.





— На сколько это затянется, сказать трудно. Понятно, что Лукашенко будет пытаться перейти в контрнаступление, развязать репрессии. Сейчас очевидно, что невозможно решить проблему смены власти, трансформации Беларуси одним мирным натиском, выходом на улицы.





Очевидно, что будет драматичный период борьбы между многочисленными сторонниками перемен и Лукашенко и его окружением, которое пока держится за своего патрона.





Тем, кто считал сегодняшний день судьбоносным и возлагал на него большие надежды, Александр Класковский напомнил, как «когда-то старая традиционная белорусская оппозиция мечтала, чтобы сто тысяч вышло на улицы, и тогда почему-то казалось, что режим рухнет».





— Они повторяли это как мантру. Сейчас мы увидели, что больше выходит, но режим не рушится.





Белорусская оппозиция оказалась перед стратегическим вызовом. Практически в борьбе с режимом она еще никогда так далеко не заходила, все это были какие-то прожекты, мечтания. А вот когда народ вышел на улицы, то оказалось, что оппозиционные стратеги в растерянности, старая оппозиция вообще где-то сбоку припеку.





Новая оппозиция — Мария Колесникова и другие, кто вошел в Координационный совет, тоже пока не могут нащупать эффективную стратегию.





Как мы видим, мирные протесты не шатают устои режима, это может быть дает отдаленный эффект. Все-таки это приводит к поражению в мозгах вертикали, но думать, что выйдет 200 или 300 тысяч и режим падет — это наивно.





Так что не стоит такие вещи намечать, как судьбоносный день, потому что это может привести к разочарованию и фрустрации. Скажем, выйдет чуть-чуть меньше, чем в прошлый раз, значит, все, протесты спадают, конец революции и т.д.









В принципе политическая борьба — жестока, а в белорусских условиях, когда есть жесткий авторитарный режим, она тем более суровая, драматичная, связанная с потерями и требующая упорства и стратегии.





Это вызов для лидеров, для тех, кто претендует быть вождями этого движения, этой борьбы за перемены. Тем, кто твердо вознамерился добиться смены власти и падения режима, как в старой песне, надо быть спокойным и упрямым, — подводит итог Александр Класковский.