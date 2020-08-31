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Помощник Лукашенко оценил долю настроенных против главы государства: это они так себя успокаивают
Источник материала: Партизан
Против Лукашенко могут быть настроены около 20−30% граждан Белоруссии, раньше этот показатель был меньше, считает Николай Латышенок.
Против Александра Лукашенко радикально настроены 20−30% населения. Об этом заявил помощник главы государства Николай Латышенок, который вышел к протестующим возле дворца Независимости в Минске.
«Это максимальная цифра, которую я в своей голове представляю. У меня точных цифр нет ни с одной, ни с другой стороны. Это мое чувство», — считает Латышенок (цитата по
По словам помощника, раньше противников действующего главы государства было меньше, но «теперь людей подогрели».
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Против Лукашенко могут быть настроены около 20−30% граждан Белоруссии, раньше этот показатель был меньше, считает Николай Латышенок.
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