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Помощник Лукашенко оценил долю настроенных против главы государства: это они так себя успокаивают

31.08.2020 08:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Против Лукашенко могут быть настроены около 20−30% граждан Белоруссии, раньше этот показатель был меньше, считает Николай Латышенок.





Против Александра Лукашенко радикально настроены 20−30% населения. Об этом заявил помощник главы государства Николай Латышенок, который вышел к протестующим возле дворца Независимости в Минске.

«Это максимальная цифра, которую я в своей голове представляю. У меня точных цифр нет ни с одной, ни с другой стороны. Это мое чувство», — считает Латышенок (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что сам не присутствовал на избирательных участках.

По словам помощника, раньше противников действующего главы государства было меньше, но «теперь людей подогрели».
 
Теги: Минск
 
 
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Против Лукашенко могут быть настроены около 20−30% граждан Белоруссии, раньше этот показатель был меньше, считает Николай Латышенок.
 
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