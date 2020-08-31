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Одного из задержанных футболистов «Крумкачоў» из РУВД забрала скорая

31.08.2020 10:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вчера мы Минске задержаны футболисты «Крумкачоў»">сообщали о том, что футболисты «Крумкачоў» Сергей Козека и Павел Рассолько были задержаны во время акции протеста в Минске и доставлены в Ленинское РУВД. Их обвинили в нападении на милицию.


Сегодня один из основателей клуба Владислав Майоровский опубликовал в Facebook пост, в котором рассказал, что Сергея Козеку ночью из РУВД забрала скорая:

«Напомню, что вчера ребята возвращались с тренировки […] и подверглись атаке, избиению и захвату. Их обвиняют в нападении на милицейский автомобиль. Паша Рассолько ночь провел в Ленинском РОВД. Сергея Казеку среди ночи оттуда же забрала скорая. В наручниках и под конвоем.

С ребятами работает адвокат. Была назначена судебно-медицинская экспертиза по факту нанесения им телесных повреждений. Сегодня будут проводиться следственные действия».

Как рассказал нам Владислав, он лично был свидетелем того, как игрока забирала машина скорой помощи:

«Внешне выглядел плохо, иначе скорая бы не забрала. На лице видимых повреждений не было видно. Но темно и борода. Передвигался с трудом».

 
Теги: Минск
 
 
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