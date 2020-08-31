Первый в мире мужчина полностью вылечился от СПИДа самостоятельно









пишет "Популярная Механика" . Американские врачи заявили о спонтанном исчезновении ВИЧ из организма пациента, упоминаемого в исследовательской работе ЕС2. Согласно данным ученых, организм просто одолел болезнь без специального лечения спустя 24 года после заражения,





Согласно официальным данным ученых, только 10% населения Земли обладают мутацией в генах, которая не дает этому вирусу проникнуть в организм человека. Специалисты пока не могут объяснить причину этого феномена и продолжают исследования в этой области