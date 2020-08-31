Телескоп снял шлейф от взрыва звезды

Источник материала: Onliner

Космический телескоп Hubble сделал фото шлейфа, который остался после взрыва звезды в созвездии Лебедя. На снимок попала лишь часть следа от взрывной волны, которая находится в 2400 световых годах от Земли. Изображением поделилось ведомство NASA.

Площадь шлейфа в 36 раз больше Луны, которая, в свою очередь, примерно в четыре раза меньше Земли. Таким образом, след по размеру в девять раз больше нашей планеты. Взорвавшаяся звезда была в двадцать раз больше Солнца, что объясняет столь крупный шлейф. Она, к слову, после взрыва превратилась в сверхновую.





Взрыв произошел 10—20 тысяч лет назад. Шлейф на фото — результат смешивания содержимого звезды с космической пылью и газами.