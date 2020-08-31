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Телескоп снял шлейф от взрыва звезды
Источник материала: Onliner
Космический телескоп Hubble сделал фото шлейфа, который остался после взрыва звезды в созвездии Лебедя. На снимок попала лишь часть следа от взрывной волны, которая находится в 2400 световых годах от Земли. Изображением
Площадь шлейфа в 36 раз больше Луны, которая, в свою очередь, примерно в четыре раза меньше Земли. Таким образом, след по размеру в девять раз больше нашей планеты. Взорвавшаяся звезда была в двадцать раз больше Солнца, что объясняет столь крупный шлейф. Она, к слову, после взрыва превратилась в сверхновую.
Взрыв произошел 10—20 тысяч лет назад. Шлейф на фото — результат смешивания содержимого звезды с космической пылью и газами.
рефлектор Ньютона, диаметр: 130 мм, фокусное расстояние: 900 мм, относительное отверстие: 1/6.9, экваториальная (EQ) монтировка, окуляры 10 мм/25 мм
ахроматический рефрактор, диаметр: 70 мм, фокусное расстояние: 500 мм, относительное отверстие: 1/7.2, азимутальная (AZ) монтировка, окуляры 10 мм/25 мм
ахроматический рефрактор, диаметр: 70 мм, фокусное расстояние: 700 мм, относительное отверстие: 1/10, азимутальная (AZ) монтировка, окуляры 9 мм/25 мм
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Космический телескоп Hubble сделал фото шлейфа, который остался после взрыва звезды в созвездии Лебедя. На снимок попала лишь часть следа от взрывной волны, которая...
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