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Улетали крыши, падали деревья. Последствия вчерашней стихии в Минской области
Источник материала: Onliner
Минск отделался обильным дождем. Минской области повезло куда меньше: сильный ветер и град заставили людей вспомнить, что такое летние грозы. Как
В довершение всех бед было нарушено электроснабжение 31 населенного пункта и 3 молочно-товарных ферм. (Отключения оперативно устранялись аварийными бригадами). Также были зафиксированы 72 случая падения деревьев на проезжие части и личные участки, поврежден 1 автомобиль.
— Работниками МЧС и других организаций проводились работы по распиловке и уборке упавших деревьев. Пострадавших нет. Ведутся восстановительные работы, — уточнили в ведомстве.
Так дела обстояли в деревне Атолино.
В семи километрах от Минска по Слуцкому направлению было не лучше.
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Минск отделался обильным дождем. Минской области повезло куда меньше: сильный ветер и град заставили людей вспомнить, что такое летние грозы. Как сообщает МЧС,...
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