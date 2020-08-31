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Улетали крыши, падали деревья. Последствия вчерашней стихии в Минской области

31.08.2020 10:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Минск отделался обильным дождем. Минской области повезло куда меньше: сильный ветер и град заставили людей вспомнить, что такое летние грозы. Как сообщает МЧС, из-за прохождения грозового фронта на территории Дзержинского, Минского, Пуховичского и Червенского районов Минской области повреждены кровли 16 жилых домов. Это и не удивительно — при порывах ветра до 18 м/с устоять сможет на каждый.

В довершение всех бед было нарушено электроснабжение 31 населенного пункта и 3 молочно-товарных ферм. (Отключения оперативно устранялись аварийными бригадами). Также были зафиксированы 72 случая падения деревьев на проезжие части и личные участки, поврежден 1 автомобиль.

— Работниками МЧС и других организаций проводились работы по распиловке и уборке упавших деревьев. Пострадавших нет. Ведутся восстановительные работы, — уточнили в ведомстве.

Так дела обстояли в деревне Атолино.

Улетали крыши, падали деревья. Последствия вчерашней стихии в Минской области
Улетали крыши, падали деревья. Последствия вчерашней стихии в Минской области
Улетали крыши, падали деревья. Последствия вчерашней стихии в Минской области

В семи километрах от Минска по Слуцкому направлению было не лучше.

Улетали крыши, падали деревья. Последствия вчерашней стихии в Минской области
Улетали крыши, падали деревья. Последствия вчерашней стихии в Минской области
Улетали крыши, падали деревья. Последствия вчерашней стихии в Минской области

 

 
Теги: Минск
 
 
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Минск отделался обильным дождем. Минской области повезло куда меньше: сильный ветер и град заставили людей вспомнить, что такое летние грозы. Как сообщает МЧС,...
 
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