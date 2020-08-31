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На улицах Клары Цеткин и Немига будут закрывать движение из-за ремонта - вот когда
Источник материала: Tut.by
С 2 до 4 сентября, а также с 7 до 9 сентября будут закрывать движение на улицах Клары Цеткин и Немига. Об этом
В центре Минска будут ремонтировать дороги, в связи с этим запретят движение транспорта. Вот о каких улицах и датах идет речь:
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С 2 до 4 сентября, а также с 7 до 9 сентября будут закрывать движение на улицах Клары Цеткин и Немига. Об этом сообщает Национальный правовой портал.
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