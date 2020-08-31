На улицах Клары Цеткин и Немига будут закрывать движение из-за ремонта - вот когда

Источник материала: Tut.by

С 2 до 4 сентября, а также с 7 до 9 сентября будут закрывать движение на улицах Клары Цеткин и Немига. Об этом сообщает Национальный правовой портал.



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В центре Минска будут ремонтировать дороги, в связи с этим запретят движение транспорта. Вот о каких улицах и датах идет речь:

по улице Клары Цеткин на участке от улицы Карла Либкнехта до круговой развязки площади Богушевича, а также по улице Немига на участке от Карла Либкнехта до проспекта Дзержинского (включая половину развязки со стороны здания концерна «Беллегпром») с 2.00 2 сентября до 5.00 4 сентября ;

; по улице Клары Цеткин на участке от площади Мясникова до круговой развязки площади Богушевича, а также по улице Немига на участке от проспекта Дзержинского до поворота на Мясникова (включая половину транспортной развязки со стороны Музыкального театра) с 2.00 7 сентября до 5.00 9 сентября.