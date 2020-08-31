ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Логике здесь не остается места». Глава Клайпедского порта прокомментировал угрозы Лукашенко

31.08.2020 10:45 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Глава Клайпедского порта Альгис Латакас, после угроз Александра Лукашенко перенаправить белорусские грузы из Клайпеды в другие морские порты в ответ на обсуждаемые санкции Литвы, заявил, что в ближайшее время это невозможно.

«Конечно, политически это может случиться, но в любом случае логике здесь не остается места. С экономической точки зрения и учитывая характер белорусских грузов, в ближайшем будущем это не может произойти, ведь для этого нужны технические параметры, согласованные логистические цепочки, специализированные терминалы, целый комплекс предварительных работ», — сказал BNS топ-менеджер.

По его мнению, Латвия, возможно, сможет быстро взять белорусские грузы, и этот путь будет наиболее привлекательным экономически для Минска.

«Когда-то эти грузы ехали через Латвию — те же самые удобрения ехали через Вентспилс и Ригу, и у них есть такие возможности, но им нужно провести подготовку. Сложно прогнозировать, сколько времени это может занять, если у них будет подобный контракт, они бросят на это все силы, ведь это огромные деньги, если учесть железнодорожные перевозки, и другое», — отметил глава морского порта.

Он также заявил, что направить грузы в российский порт Усть-Луга (РФ) будет сложнее, придется увеличить мощности, кроме того, нужно будет перевозить грузы по железной дороге гораздо дольше.

Также он упомянул о теоретической возможности перевозить грузы в Китай через российские порты в Черном море.

«То, что есть у белорусов на сегодняшний день [Клайпедский порт], — экономически самый лучший и удобный способ для перевозки грузов», — добавил он.

Всё же, если Клайпеда, которую называют неофициальным портом Беларуси, потеряет треть грузов — в год Беларусь через этот порт экспортирует 15 млн тонн — это, по словам Латакаса, будет большой потерей для порта.

Он отметил, что крупнейшие покупатели белорусских грузов из Китая и Бразилии — в эти страны идут крупные суда. Более мелкие идут из Клайпеды в порты Европы.

По данным Министерства транспорта, белорусские грузы в прошлом году составили 30,2% годового грузопотока Клайпедского порта, было перевалено 15,5 млн тонн белорусских грузов, отмечает DELFI.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава Клайпедского порта Альгис Латакас, после угроз Александра Лукашенко перенаправить белорусские грузы из Клайпеды в другие морские порты в ответ на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Какие курсы валют установили банки в начале рабочей недели
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика