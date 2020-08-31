«Логике здесь не остается места». Глава Клайпедского порта прокомментировал угрозы Лукашенко

Глава Клайпедского порта Альгис Латакас, после угроз Александра Лукашенко перенаправить белорусские грузы из Клайпеды в другие морские порты в ответ на обсуждаемые санкции Литвы, заявил, что в ближайшее время это невозможно.

«Конечно, политически это может случиться, но в любом случае логике здесь не остается места. С экономической точки зрения и учитывая характер белорусских грузов, в ближайшем будущем это не может произойти, ведь для этого нужны технические параметры, согласованные логистические цепочки, специализированные терминалы, целый комплекс предварительных работ», — сказал BNS топ-менеджер.

По его мнению, Латвия, возможно, сможет быстро взять белорусские грузы, и этот путь будет наиболее привлекательным экономически для Минска.

«Когда-то эти грузы ехали через Латвию — те же самые удобрения ехали через Вентспилс и Ригу, и у них есть такие возможности, но им нужно провести подготовку. Сложно прогнозировать, сколько времени это может занять, если у них будет подобный контракт, они бросят на это все силы, ведь это огромные деньги, если учесть железнодорожные перевозки, и другое», — отметил глава морского порта.

Он также заявил, что направить грузы в российский порт Усть-Луга (РФ) будет сложнее, придется увеличить мощности, кроме того, нужно будет перевозить грузы по железной дороге гораздо дольше.

Также он упомянул о теоретической возможности перевозить грузы в Китай через российские порты в Черном море.

«То, что есть у белорусов на сегодняшний день [Клайпедский порт], — экономически самый лучший и удобный способ для перевозки грузов», — добавил он.

Всё же, если Клайпеда, которую называют неофициальным портом Беларуси, потеряет треть грузов — в год Беларусь через этот порт экспортирует 15 млн тонн — это, по словам Латакаса, будет большой потерей для порта.

Он отметил, что крупнейшие покупатели белорусских грузов из Китая и Бразилии — в эти страны идут крупные суда. Более мелкие идут из Клайпеды в порты Европы.

По данным Министерства транспорта, белорусские грузы в прошлом году составили 30,2% годового грузопотока Клайпедского порта, было перевалено 15,5 млн тонн белорусских грузов, отмечает DELFI.