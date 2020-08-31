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Доллар и евро незначительно подешевели на открытии торгов на БВФБ в понедельник 31 августа
Источник материала: АФН
На открытии торгов на БВФБ 31 августа 2020 года белорусский рубль слегка вырос к остальным основным валютам.
Так, доллар подешевел на 0,21 копейки до 2,6610 рубля. Объём торгов на данный момент уже $0,9 млн.
Евро подешевел на 0,16 копейки до 3,1652 рубля, при объеме торгов в 2,4 млн. евро.
Российский рубль подорожал на 2,25 копейки до 3,5927 рубля (за 100 российских рублей). Объём торгов достиг 42,1 млн. российских рублей.
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На открытии торгов на БВФБ 31 августа 2020 года белорусский рубль слегка вырос к остальным основным валютам.
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