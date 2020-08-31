Доллар и евро незначительно подешевели на открытии торгов на БВФБ в понедельник 31 августа

Источник материала: АФН

На открытии торгов на БВФБ 31 августа 2020 года белорусский рубль слегка вырос к остальным основным валютам.

Так, доллар подешевел на 0,21 копейки до 2,6610 рубля. Объём торгов на данный момент уже $0,9 млн.

Евро подешевел на 0,16 копейки до 3,1652 рубля, при объеме торгов в 2,4 млн. евро.

Российский рубль подорожал на 2,25 копейки до 3,5927 рубля (за 100 российских рублей). Объём торгов достиг 42,1 млн. российских рублей.