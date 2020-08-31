Какие курсы валют установили банки в начале рабочей недели

Источник материала: Tut.by

Самый низкий курс доллара — 2,767 рубля, а евро — 3,275 рубля. Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже начались с роста российского рубля - на 0,76% (до 3,5972 рубля за 100 белорусских рублей), и падения доллара и евро - на 0,31% и 0,13% соответственно (до 2,6549 рубля и 3,1628 рубля соответственно). FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники в начале рабочей недели.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Выше всего курс доллара — 2,85 рубля (Белагропромбанк) и 2,83 рубля (Идея Банк), а ниже всего — 2,767 рубля (Paritetbank), 2,77 рубля (БПС-Сбербанк, Технобанк, Абсолютбанк).

Выгоднее всего сдавать американскую валюту сейчас в Идея Банке — 2,73 рубля.

Выше всего курс евро — 3,354 рубля (Белагропромбанк), ниже всего — 3,275 рубля (Paritetbank, Абсолютбанк), 2,8 рубля (Франсабанк).

Выгоднее всего сдавать евро в Paritetbank, Абсолютбанк, Технобанк (3,23 рубля)