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Под Гомелем микроавтобус вылетел в кювет и перевернулся: предварительно, водитель был пьян

31.08.2020 10:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Водитель получил травмы при опрокидывании микроавтобуса в Гомельском районе, сообщили в областной ГАИ.


Авария произошла вечером 30 августа на 10-м километре трассы Гомель — Лопатино — Остров. Здесь 26-летний водитель микроавтобуса Volkswagen не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль перевернулся.


В результате ДТП водитель получил травмы различный степени тяжести и был госпитализирован. Известно, что ремнем безопасности он пристегнут не был и управлял автомобилем с признаками алкогольного опьянения.

 
Теги: Гомель
 
 
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В результате ДТП водитель получил травмы различный степени тяжести и был госпитализирован.
 
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