Под Гомелем микроавтобус вылетел в кювет и перевернулся: предварительно, водитель был пьян

Источник материала: Tut.by

Водитель получил травмы при опрокидывании микроавтобуса в Гомельском районе, сообщили в областной ГАИ.





Авария произошла вечером 30 августа на 10-м километре трассы Гомель — Лопатино — Остров. Здесь 26-летний водитель микроавтобуса Volkswagen не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль перевернулся.





В результате ДТП водитель получил травмы различный степени тяжести и был госпитализирован. Известно, что ремнем безопасности он пристегнут не был и управлял автомобилем с признаками алкогольного опьянения.