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Под Гомелем микроавтобус вылетел в кювет и перевернулся: предварительно, водитель был пьян
Источник материала: Tut.by
Водитель получил травмы при опрокидывании микроавтобуса в Гомельском районе,
Авария произошла вечером 30 августа на 10-м километре трассы Гомель — Лопатино — Остров. Здесь 26-летний водитель микроавтобуса Volkswagen не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль перевернулся.
В результате ДТП водитель получил травмы различный степени тяжести и был госпитализирован. Известно, что ремнем безопасности он пристегнут не был и управлял автомобилем с признаками алкогольного опьянения.
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В результате ДТП водитель получил травмы различный степени тяжести и был госпитализирован.
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