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СМИ: в Черногории водитель намеренно врезался в толпу людей
Источник материала: ОНТ
В Никшиче (Черногория) автомобиль врезался в толпу людей. Несколько человек пострадали. Об этом
По данным источника, наезд на собравшихся в городском сквере граждан совершили намеренно. Начато расследование инцидента.
30 августа в Черногории прошли парламентские выборы. Православная церковь и лидеры политических партий страны призвали своих сторонников не выходить на улицы и оставаться в кругу семьи, чтобы избежать обострения обстановки.
Фото: RTCG
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В Никшиче (Черногория) автомобиль врезался в толпу людей. Несколько человек пострадали. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на телевидение Черногории RTCG. По данным...
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