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СМИ: в Черногории водитель намеренно врезался в толпу людей

31.08.2020 10:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

СМИ: в Черногории водитель намеренно врезался в толпу людей

В Никшиче (Черногория) автомобиль врезался в толпу людей. Несколько человек пострадали. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на телевидение Черногории RTCG.

По данным источника, наезд на собравшихся в городском сквере граждан совершили намеренно. Начато расследование инцидента.

30 августа в Черногории прошли парламентские выборы. Православная церковь и лидеры политических партий страны призвали своих сторонников не выходить на улицы и оставаться в кругу семьи, чтобы избежать обострения обстановки.

Фото: RTCG

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В Никшиче (Черногория) автомобиль врезался в толпу людей. Несколько человек пострадали. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на телевидение Черногории RTCG. По данным...
 
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