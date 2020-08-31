Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 31 августа

Источник материала: Ежедневник

фото: ptzgovorit.ru

Белгидромет предупредил о неблагоприятных климатических явлениях.

31 августа, в понедельник, на большей части территории Беларуси пройдут грозы. Местами они будут очень сильными и сопровождаться шквалистыми порывами ветра до 15-20 м/с, сообщает Белгидромет.

Кроме того, понедельник обещает быть жарким. Днем по юго-востоку страны максимальная температура воздуха достигнет +30-33 градусов.