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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 31 августа
31.08.2020 10:57 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: ptzgovorit.ru
Белгидромет предупредил о неблагоприятных климатических явлениях.
31 августа, в понедельник, на большей части территории Беларуси пройдут грозы. Местами они будут очень сильными и сопровождаться шквалистыми порывами ветра до 15-20 м/с, сообщает Белгидромет.
Кроме того, понедельник обещает быть жарким. Днем по юго-востоку страны максимальная температура воздуха достигнет +30-33 градусов.
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Белгидромет предупредил о неблагоприятных климатических явлениях.
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