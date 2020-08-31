Тихановская планирует выступить на заседаниях Совбеза ООН и ПАСЕ

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская планирует выступить на заседании Совета безопасности ООН (4 сентября) и Парламентской ассамблеи Совета Европы (8 сентября), сообщает ее пресс-служба.





25 августа Светлана Тихановская выступила в Европейском парламенте. После вынужденного отъезда из Беларуси в Литву она провела переговоры с десятью министрами иностранных дел западных государств, семью европейскими лидерами, в том числе главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также с евродепутатами и парламентариями многих стран.

В ходе каждой из встреч, сообщает пресс-служба, она рассказывает о ситуации в Беларуси и о требованиях сторонников перемен: отставка Лукашенко, освобождение политзаключенных и задержанных участников акций протестов, восстановление Конституция 1994 года и проведение новые, честных и прозрачных, выборов.

Тихановская также постоянно подчеркивает, что в Беларуси происходит «не геополитическая революция». По ее словам, это политический кризис внутри страны: белорусы хотят выбрать нового руководителя государства и считают, что вправе сделать это сами.

В ходе обсуждения путей выхода из политического кризиса Тихановская, сообщает ее пресс-служба, подчеркивает, что протесты в защиту выбора граждан в Беларуси носят исключительно мирный характер, а наилучший вариант выхода из кризиса — переговоры, в том числе при международном содействии.

На вопрос, какой помощи она и Беларусь ожидает от международного сообщества, Тихановская отмечает, что просит уважать суверенитет Беларуси, а также выступать его гарантом и «уважать волю белорусского народа».

Как сообщает пресс-служба Тихановской, представители многих стран в ходе встреч высказывают готовность оказать финансовую поддержку для восстановления и развития экономики Беларуси, содействовать приходу инвестиций и новых технологий после того, как в стране пройдет свободные выборы.