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Звезду сериала «Содержанки» заметили на белорусских акциях протеста
Источник материала: Tut.by
Звезду российского сериала «Содержанки» Владимира Мишукова заметили на протестных акциях в Беларуси. Судя по Instagram актера, в Минске он находится уже больше недели. Узнали, почему он здесь.
Российский актер театра и кино прилетел в Минск на съемки и стал очевидцем массовых протестов в нашей стране. Он не просто поддержал белорусов, которые выходят на акции солидарности, но и поучаствовал в таких митингах.
В интервью телеканалу «Дождь» Мишуков
Судя по социальным сетям актера, в Минске он находится уже больше недели. За это время он успел
В своих социальных сетях Владимир активно делится новостями из Беларуси. В Instagram у Мишукова есть отдельный
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Звезду российского сериала «Содержанки» Владимира Мишукова заметили на протестных акциях в Беларуси. Судя по Instagram актера, в Минске он находится уже больше недели....
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