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Звезду сериала «Содержанки» заметили на белорусских акциях протеста

31.08.2020 11:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Звезду российского сериала «Содержанки» Владимира Мишукова заметили на протестных акциях в Беларуси. Судя по Instagram актера, в Минске он находится уже больше недели. Узнали, почему он здесь.


Фото: instagram.com/mishukovladimir

Российский актер театра и кино прилетел в Минск на съемки и стал очевидцем массовых протестов в нашей стране. Он не просто поддержал белорусов, которые выходят на акции солидарности, но и поучаствовал в таких митингах.

В интервью телеканалу «Дождь» Мишуков назвал атмосферу столичных митингов «воодушевляющей и эйфоричной, но тревожной», а белорусов — интеллигентными и дружелюбными. Актер также восхитился тем, что они снимают обувь, прежде чем стать на скамейки. Владимир считает, что в Беларуси созрело новое поколение, которое готово дать отпор нынешней власти.

Судя по социальным сетям актера, в Минске он находится уже больше недели. За это время он успел прогуляться возле вечного огня, покататься на аттракционе в одном из детских парков и, собственно, поучаствовать в нескольких акциях протеста. А еще сфотографироваться на фоне силовиков у столичной стелы.

В своих социальных сетях Владимир активно делится новостями из Беларуси. В Instagram у Мишукова есть отдельный «хайлайт» (актуальная история), посвященный именно протестам в Минске.

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Теги: Новости, Минск
 
 
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Звезду российского сериала «Содержанки» Владимира Мишукова заметили на протестных акциях в Беларуси. Судя по Instagram актера, в Минске он находится уже больше недели....
 
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