В ТС приехал новый китайский кроссовер. Он крупнее, чем Geely Atlas

Источник материала: Onliner

Компания GAC Motor объявила о старте продаж кроссовера GAC GS5 на территории ТС. В Москве на закрытой презентации озвучили спецификации и особенности модели для российского рынка. Подробности пишет Drom .

GS5 считается среднеразмерным кроссовером. Габаритная длина новинки достигает 4,69 метра. Это больше, чем у Geely Atlas. В движение SUV приводится 1,5-литровым турбированным двигателем, который может потреблять 92-й бензин. Клиентам предлагают выбор между 6-ступенчатой «механикой» или АКП с таким же количеством передач (коробка Aisin). Полного привода нет даже в опциях — мотор передает тягу исключительно на переднюю ось.





Дилеры анонсировали комплектации Comfort, Elite, Luxe и Premium. В самом простом исполнении предлагаются галогенные фары со светодиодными ходовыми огнями, противотуманные фары, задние светодиодные фонари, люк в крыше с электроприводом, три USB-разъема, регулируемая спинка заднего дивана, медиасистема с 8-дюймовым экраном, электрообогрев лобового стекла, фронтальные подушки безопасности и полный набор электронных систем (ABS, ESP и др.). В топе же доступны светодиодные автоматические матричные фары, панорамный люк в крыше, электропривод багажной двери, кожаная отделка кресел и органов управления, фоновая подсветка салона, электрорегулировки переднего пассажирского кресла, система контроля «слепых зон», боковые подушки и шторки безопасности и другие опции.

Цены на кроссовер назовут 5 сентября. Именно от них зависит, насколько удачным станет старт новинки в России и сумеет ли она потеснить не только признанных фаворитов, но и прямых конкурентов от Haval и Geely. Ожидается, что базовая комплектация GAC GS5 будет стоить порядка $20,3 тыс.