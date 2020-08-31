На границе вновь огромные очереди

На белорусском участке границы со странами Евросоюза вновь образовались огромные очереди большегрузных автомобилей.

По данным ГПК на 10:00 31 августа, больше всего фур скопилось на литовском направлении — более 620:

«Каменный Лог» — более 210;

«Бенякони» — более 200;

«Привалка» — более 140;

«Котловка» — более 70.

Также много грузовиков ожидает своей очереди выезда в Латвию — более 170:

«Григоровщина» — более 120;

«Урбаны» — более 50.

На границе с Польшей ситуация следующая: