ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На границе вновь огромные очереди

31.08.2020 11:25 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

На белорусском участке границы со странами Евросоюза вновь образовались огромные очереди большегрузных автомобилей.

По данным ГПК на 10:00 31 августа, больше всего фур скопилось на литовском направлении — более 620:

  • «Каменный Лог» — более 210;
  • «Бенякони» — более 200;
  • «Привалка» — более 140;
  • «Котловка» — более 70.

Также много грузовиков ожидает своей очереди выезда в Латвию — более 170:

  • «Григоровщина» — более 120;
  • «Урбаны» — более 50.

На границе с Польшей ситуация следующая:

  • «Брузги» — более 110.
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На белорусском участке границы со странами Евросоюза вновь образовались огромные очереди большегрузных автомобилей. По данным ГПК на 10:00 31 августа, больше всего...
 
Новости дня
Новости разные
 
У грузовика лопнуло колесо — в ехавшем рядом троллейбусе осыпались стекла и пострадали пассажиры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика