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На границе вновь огромные очереди
Источник материала: Навiны
На белорусском участке границы со странами Евросоюза вновь образовались огромные очереди большегрузных автомобилей.
По данным ГПК на 10:00 31 августа, больше всего фур скопилось на литовском направлении — более 620:
Также много грузовиков ожидает своей очереди выезда в Латвию — более 170:
На границе с Польшей ситуация следующая:
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На белорусском участке границы со странами Евросоюза вновь образовались огромные очереди большегрузных автомобилей. По данным ГПК на 10:00 31 августа, больше всего...
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