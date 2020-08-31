Курсы валют на сентябрь: беларуский рубль рухнет ещё сильнее? Отвечает эксперт

Источник материала: KYKY

Завтра начинается сентябрь. С какими курсами доллар и евро откроют осенний сезон, если учитывать, что на прошлой неделе иностранные валюты показали рекордный рост? Об этом в беседе с Myfin.by порассуждал старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

«Основным событием уходящей недели было падение беларуского рубля ко всем трем валютам. За неделю доллар подорожал на 5,61%, евро вырос на 6,2%, российский рубль подорожал на 4,99%.

Валютная корзина выросла на 5,42%. Это уже шестая неделя подряд, как беларуский рубль падает к валютной корзине. И к концу недели все три иностранные валюты и сама корзина обновили исторические максимумы.

Причины падения беларуского рубля – это рост девальвационных ожиданий и покупка валюты всеми участниками рынка, включая и население, и предприятия, и банки. Эта скупка валюты, вероятнее всего, продолжится и на текущей неделе. И мы продолжим наблюдать рост стоимости валют.

Через неделю доллар может подняться до 2,78 беларуского рубля. Евро может подорожать до 3,33 беларуского рубля. А российский рубль может вырасти до 3,71 беларуского рубля за 100 российских».

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