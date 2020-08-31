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У грузовика лопнуло колесо — в ехавшем рядом троллейбусе осыпались стекла и пострадали пассажиры
Источник материала: Onliner
В Гродно случилось нетипичное ЧП. У груженого самосвала лопнуло колесо, отчего у троллейбуса в соседней полосе осыпались стекла. В троллейбусе ехали пассажиры, пятерым из них потребовалась помощь медиков, троих увезли в больницу.
«Троллейбус №23 стоял в правой полосе на красный сигнал светофора, —
Из-за летящих осколков травмы получили пять человек. Двоим из них медики оказали помощь на месте, а троих пришлось увезти в больницу. Сильнее всего пострадала девушка.
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В Гродно случилось нетипичное ЧП. У груженого самосвала лопнуло колесо, отчего у троллейбуса в соседней полосе осыпались стекла. В троллейбусе ехали пассажиры,...
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