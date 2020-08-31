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У грузовика лопнуло колесо — в ехавшем рядом троллейбусе осыпались стекла и пострадали пассажиры

31.08.2020 11:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Гродно случилось нетипичное ЧП. У груженого самосвала лопнуло колесо, отчего у троллейбуса в соседней полосе осыпались стекла. В троллейбусе ехали пассажиры, пятерым из них потребовалась помощь медиков, троих увезли в больницу.

У грузовика лопнуло колесо — в ехавшем рядом троллейбусе осыпались стекла и пострадали пассажиры

«Троллейбус №23 стоял в правой полосе на красный сигнал светофора,пишет AutoGrodno. — В соседней полосе слева от него подъезжал самосвал МАЗ, груженный песком. В какой-то момент заднее правое колесо самосвала лопнуло, и у троллейбуса осыпалось три стекла. Одно крупное — с левой стороны и еще два напротив — с правой, в том числе и стекло двери».

У грузовика лопнуло колесо — в ехавшем рядом троллейбусе осыпались стекла и пострадали пассажиры

У грузовика лопнуло колесо — в ехавшем рядом троллейбусе осыпались стекла и пострадали пассажиры

Из-за летящих осколков травмы получили пять человек. Двоим из них медики оказали помощь на месте, а троих пришлось увезти в больницу. Сильнее всего пострадала девушка.

У грузовика лопнуло колесо — в ехавшем рядом троллейбусе осыпались стекла и пострадали пассажиры

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно случилось нетипичное ЧП. У груженого самосвала лопнуло колесо, отчего у троллейбуса в соседней полосе осыпались стекла. В троллейбусе ехали пассажиры,...
 
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