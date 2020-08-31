Для тех, кто тоже бледненький, а под глазами - синяки. 10 дешевых и действенных бьюти-новинок августа

Источник материала: Tut.by

Признаемся, всем нам в августе было не до косметики и ухода за собой. Но если вы по итогам месяца тоже увидели в зеркале человека с синяками под глазами, тусклой кожей (и печальным взглядом), у нас для вас кое-что есть. Наш бьюти-эксперт подготовила обзор косметических новинок этого месяца, в котором рассказывает, что из них может улучшить наше отражение и настроение.

Анастасия Величко Анастасия Величко — косметолог-эстетист — косметолог-эстетист

Как и в прошлом месяце , обзор получился очень бюджетным: все средства стоят не дороже (а чаще — куда дешевле) 20 рублей. И, конечно же, любое из них вы можете приобрести, находясь в Беларуси, — онлайн или же оффлайн.

Новая линейка Vitamin Active на основе витамина С вышла у Вiтэкс. Нас в ней заинтересовали сразу несколько продуктов.

В первую очередь, конечно же, сыворотка. Состав у нее обнадеживающий: витамин С в стабильной (аскорбилфосфат натрия) форме, витамины А и Е, большое количество растительных экстрактов. Да и производитель обещает массу эффектов — осветление пигментации, снижение выработки меланина (то есть пигмента), повышение синтеза коллагена. Но под силу ли это бюджетному продукту?

В какой-то степени — да. Аскорбилфосфат натрия действительно влияет на выработку коллагена и поверхностную пигментацию, а еще обладает выраженными антибактериальным и антиоксидантным эффектами. Однако значительного повышения упругости кожи, как и снижения синтеза меланина ждать от него не стоит — в глубокие слои кожи (а именно туда ему нужно попасть, чтобы дать такой результат) этот компонент проникает слабо. В общем, сыворотка неплохая, но чудес с кожей не сделает.





Также в линейке есть пузырьковые маски — очищающая и увлажняющая, рассчитанные на одно применения. Обе, на наш взгляд, стоит попробовать.









Кстати, о масках: обновленная серия мини-продуктов для лица вышла у Yves Rocher. Мы рекомендуем присмотреться к двум: мягкой очищающей маске с экстрактом перечной мяты (имеет гелевую текстуру и прекрасно подойдет на осень) и успокаивающей маске с ромашкой (в текстуре мусса, отличный вариант на холодный период).









У Belordesign вышла новая матирующая пудра-фиксатор Final touch в компактном формате. Возможно, для осени такой продукт не слишком актуален — в холодное время года выработка себума снижается (естественно, при грамотном уходе) у большинства. Однако для обладателей жирной кожи подобное средство актуально вне зависимости от сезона.





Невероятно красивая и функциональная линейка кистей для макияжа «It's brush hour» вышла у Essence. Особенно удачные — универсальная (ей можно наносить пудру, румяна, хайлайтер — да и вообще все, что угодно) и та, что предназначена для растушевки теней.

Кисти из синтетики, однако пудровые продукты набирают и переносят на кожу без проблем. Однозначно стоит купить!









Пополнение в семье Metal Hype: у Luxvisage вышли новые подводки с сияющим финишем. Бренд обещает, что держаться они будут в течение всего дня (что вызывает доверие — одноименные тени зарекомендовали себя как достаточно стойкие, пусть и не на всех типах век) и ни за что не станут отпечатываться на веке. Представлена новинка в 6 оттенках.





А если металлики вас не интересуют, присмотритесь к более базовому запуску бренда — матовой подводке-фломастеру Perfeсt Color Waterproof 14h Matt Finish в коричневом оттенке. Продукт имеет фетровый аппликатор и отличается повышенной стойкостью (в том числе — в условиях влажного климата).



