«Сиди ровно!» - не спасение. Ортопед рассказал об ошибках родителей школьников

Источник материала: Tut.by

Скоро школа, значит придется делать тонну домашних заданий. Порой родители даже не задумываются, сколько реально времени уходит на сидение над учебниками и какие последствия для здоровья от этого могут быть. Какие ошибки можно допустить при организации рабочего места школьника? Объяснил врач-ортопед высшей категории Роман Кудрявцев.

Для того, чтобы максимально сохранить здоровье школьника, нужно правильно подобрать сразу все: стол, стул (и их размеры), освещение, даже градус наклона ноутбука. Попробуем разбираться по порядку.

Роман КудрявцевВрач травматолог-ортопед высшей категории, ведет блог в Instagram Врач травматолог-ортопед высшей категории,в Instagram

Освещение: естественное и с учетом рабочей руки

Начнем с простого: лучше всего, если освещение будет естественным.

— Лучше всего располагать рабочее место рядом с окном, — уверен врач. — Учитывайте, левша ваш ребенок или правша. Если левша, то источник света лучше располагать справа, если правша — соответственно, слева. Это нужно для того, чтобы рабочая рука и корпус не заслоняли свет от тетрадки.

Когда естественного освещения станет недостаточно (или изначально с ним все не очень), лучше пользоваться не люминесцирующими лампочками, так как от них глаза устают быстрее:

— Плюс, лучше включать одновременно и люстру, и настольную лампу. Ее не надо делать очень яркой: 60 Ватт будет достаточно. Абажур выбирайте матовый, чтобы свет был направлен конкретно в нужные зоны.

Стол: отталкиваемся от того, что на нем будет

Выбор стола более индивидуальный момент. Ортопед назвал усредненный размер столешницы: 120 на 60 сантиметров.

— Размер, скорее, зависит не от возраста школьника, а от количества предметов, которые на столе находятся. Но если сам по себе ребенок крупный, то стол, конечно, должен быть побольше, — отмечает врач.

Иногда рекомендуется наклонить столешницу на 10−12 градусов. Роман Кудрявцев считает, что это немного устаревший совет: все-таки это «работает» только для книг и тетрадей, а у большинства современных школьников есть для учебы и ноутбук.

— Отрегулируйте угол наклона экрана, чтобы было 40 градусов от горизонтальной поверхности стола.

Когда ребенок сидит, столешница должна располагаться где-то на уровне его солнечного сплетения. При этом локти должны лежать на столе, а расстояние от корпуса до столешницы должно быть около 8−10 сантиметров.

Врач отмечает, что поверхность стола лучше выбирать светлую — это рекомендации от психологов. И не иметь в рабочей зоне ярких цветовых акцентов, чтобы внимание школьника не рассеивалось.

Стул: без колесиков и с подушками

Главное — расположение сиденья и спинки должно быть под углом примерно до 90 градусов. Также лучше выбирать варианты не на колесиках или хотя бы с возможностью их фиксации. Стул должен быть устойчивым и с хорошей опорностью: чтобы не отъезжать назад при давлении на спинку. В остальном помогут ортопедические подушки двух видов:

— Первая — подушка под спину, которая соответствует поясничному лордозу. Она помогает разгружать эту область — поясничные мышцы будут меньше уставать. Вторая — ортопедическая подушка для сидения. Она вынуждает ребенка сидеть прямо. Собой подушка представляет надувной «блинчик»: таким образом, школьник должен как бы балансировать на нем. Если с такой подушкой сидеть криво, то появится ощущение падения со стула.

И напомним простые истины: лучше всего, когда ноги стоят прямо под углом 90 градусов и с опорой на полу. В таком положении мышцы спины меньше устают:

— Ведь самое вероятное последствие кривого сидения — это если какая-то мышца перенапряжется от неправильного положения. Результат — миофасциальные боли. Кстати, чтобы их предотвратить, нужно делать еще и перерывы в занятиях через каждые 30−40 минут: встать, размяться, — советует ортопед. — Буквально на минут пять.

Ребенок все равно сидит криво. Что не так?

Та же самая ортопедическая подушка для сидения помогает укрепить мышцы спины. Она в теории повлияет и на формирование правильной осанки, но врач объясняет: это, как и походка, бессознательный стереотип. И если ваш ребенок сидит криво, несмотря на все старания, это повод покопаться в глубинных причинах:

— Обычными замечаниями ситуацию вы не исправите. Да, на слова ребенок отреагирует, но через некоторое время школьник снова садится так, как привык. Поэтому различные ортопедические изделия лучше начать использовать как можно раньше, чтобы стереотип сформировался нормальным.

Есть даже более тяжелая артиллерия — корсеты, которые применяют и для лечения гиперкифозов (изгибов позвоночника). А вот если у ребенка осанка сколиотическая, то она, как заверяет врач, формируется вовсе не от неправильного сидения за столом:

— Это миф. Сколиотическую осанку вы можете отличить по разной высоте плеч у ребенка. Как правило, причина — разные степени деформации стоп. Пример: если на двух ногах разные степени плоскостопия, то корпус в большинстве случаев начнет перекашиваться в сторону стопы с более выраженным уплощением. Это наиболее частая причина развития сколиотической осанки.

Если у ребенка действительно такие проблемы, то говорить ему «Сиди прямо!» — не вариант. Нужно обязательно обратиться к ортопеду, чтобы он выяснил, в чем проблема (это может быть не только плоскостопие), и решал непосредственно ее причину. А не следствие — сидение с кривой спиной.

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