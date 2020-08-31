Ефремов отказался от адвоката по назначению

Источник материала: Onliner

Российский актер Михаил Ефремов, являющийся фигурантом дела о смертельном ДТП в Москве, отказался от услуг защитника по назначению. Такую информацию сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда, где проходит заседание с участием актера.

На заседании суда 21 августа Ефремов заявил, что намерен отказаться от услуг своих адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской, оставив их в качестве консультантов. Актер собирался найти защитников «посильнее». После этого Пресненский суд обязал Ефремова до 31 августа найти нового адвоката, иначе ему предоставят защитника по назначению. Однако 24 августа Ефремов заключил новое соглашение с Пашаевым о защите на суде.

ДТП с участием автомобиля Ефремова случилось 8 июня на Смоленской площади. Машина актера выехала на встречную сторону и врезалась в фургон, в котором находился курьер Сергей Захаров. Позже Захаров скончался от полученных травм. Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Вскоре после аварии актер записал видеообращение, в котором извинился перед семьей погибшего и заявил, что «непростительно садиться по пьянке за руль». Позже Ефремов не признал свою вину в суде, заявив, что ничего не помнит. Пашаев говорит, что за рулем автомобиля находился не Ефремов, а другой человек.