Литва, Латвия и Эстония ввели визовые санкции в отношении 30 белорусских чиновников

Три прибалтийских государства — Литва, Латвия и Эстония — ввели ограничения на въезд на свою территорию в отношении 30 белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насилие в отношении участников мирных акций протеста.

Литва, Латвия и Эстония ввели пятилетний запрет на въезд — действует с 31 августа 2020 года по 30 августа 2025 года — на Александра Лукашенко, министра внутренних дел, министра юстиции и генерального прокурора, должностных лиц Администрации президента, членов Центральной избирательной комиссии и правоохранительных органов.

«Санкциями мы показываем, что очень серьезно относимся к нарушениям прав человека в Беларуси. В то же время мы считаем важным не наказывать народ Беларуси», — сказал министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

Черный список белорусских чиновников: