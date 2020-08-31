Литва, Латвия и Эстония ввели визовые санкции в отношении 30 белорусских чиновников

Три прибалтийских государства — Литва, Латвия и Эстония — ввели ограничения на въезд на свою территорию в отношении 30 белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насилие в отношении участников мирных акций протеста.
Литва, Латвия и Эстония ввели пятилетний запрет на въезд — действует с 31 августа 2020 года по 30 августа 2025 года — на Александра Лукашенко, министра внутренних дел, министра юстиции и генерального прокурора, должностных лиц Администрации президента, членов Центральной избирательной комиссии и правоохранительных органов.
«Санкциями мы показываем, что очень серьезно относимся к нарушениям прав человека в Беларуси. В то же время мы считаем важным не наказывать народ Беларуси», — сказал министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.
Черный список белорусских чиновников:
Александр Лукашенко
президент
Виктор Лукашенко
помощник президента
Игорь Сергеенко
глава Администрации президента
Максим Рыженков
заместитель главы Администрации президента
Ольга Чуприс
заместитель главы Администрации президента
Дмитрий Крутой
заместитель главы Администрации президента
Геннадий Богдан
заместитель управляющего делами президента
Лидия Ермошина
председатель Центризбиркома
Вадим Ипатов
заместитель председателя Центризбиркома
Елена Дмухайло
секретарь Центризбиркома
Светлана Кацубо
член Центризбиркома, заведующая кафедрой хозяйственного права Гомельского государственного технического университета
Игорь Плышевский
член Центризбиркома, начальник главного юридического управления Мингорисполкома
Олег Слижевский
министр юстиции
Ирина Целиковец
член Центризбиркома, первый заместитель начальника главного юридического управления Минского облисполкома
Андрей Равков
госсекретарь Совета безопасности
Валерий Вакульчик
председатель Комитета госбезопасности
Иван Тертель
председатель Комитета госконтроля
Иван Носкевич
председатель Следственного комитета
Алексей Волков
первый заместитель председателя Следственного комитета
Сергей Аземша
заместитель председателя Следственного комитета
Андрей Смаль
заместитель председателя Следственного комитета
Александр Конюк
генеральный прокурор
Юрий Караев
министр внутренних дел
Геннадий Казакевич
первый заместитель министра внутренних дел — начальник криминальной милиции
Александр Барсуков
заместитель министра внутренних дел — начальник милиции общественной безопасности
Сергей Хоменко
заместитель министра внутренних дел
Юрий Назаренко
заместитель министра внутренних дел — командующий внутренними войсками
Роман Мельник
начальник Главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД
Олег Шаблыко
заместитель начальника Департамента охраны МВД — начальник управления идеологической работы и кадрового обеспечения