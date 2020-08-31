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Солист Little Big разводится с женой

31.08.2020 15:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Илья Прусикин и его супруга Ирина Смелая записали видеообращение, в котором рассказали о расставании. Бывшие влюбленные разводятся без скандалов и собираются вместе воспитывать маленького сына.

— Это не спонтанное решение. Мы думали где-то полгода. И пришли к этому где-то в декабре прошлого года. Мы остались друзьями. Мы наконец-то поговорили. У нас были претензии друг к другу, их накопилось слишком много. Если бы мы остались вместе ради ребенка, мы оба были бы несчастны, — рассказал Илья.

Напомним, что звезды поженились в 2016 году, а через год на свет появился их сын Добрыня. Но с недавних пор они практически перестали появляться вместе на публике. Также Илья и Ирина прекратили публиковать совместные снимки в социальных сетях.

По словам пары, отношения распались из-за постоянных гастролей Прусикина. Звезды пытались сохранить брак, но выстраивать диалог, будучи все время на расстоянии, оказалось невозможно. Илья и Ирина заверили, что остаются друзьями и благодарны этому браку за все счастливые моменты:

— Мы до конца жизни остаемся семьей. Остаемся матерью и отцом для своего ребенка. Ребята, если у вас возникают обиды, обязательно разговаривайте друг с другом. Иначе у вас все закончится расставанием. Ну, а я буду находиться рядом с Ирой, когда не буду на гастролях. Это самое главное, — подчеркнул Прусикин.

 
 
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Илья Прусикин и его супруга записали видеообращение, в котором рассказали о расставании.
 
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