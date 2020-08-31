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Экономика Турции упала на рекордные десять процентов

31.08.2020 15:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Во втором квартале турецкая экономика сократилась на 9,9%. До начала пандемии Турции прогнозировали 5% экономического роста.

В Турции во втором квартале 2020 года ВВП упал на 9,9% — это рекордное падение с начала учета показателя в 1998 году. Такие данные опубликовал Институтом статистики Турции (TÜİK), передает Anadolu.

«Мы знали, что почувствуем на себе последствия самой катастрофической пандемии за столетие, которая во втором квартале привела к сокращению экономики многих стран мира», — заявил министр финансов Берат Албайрак.

Отметим, что прежде прогнозы экономистов по снижению темпов экономического развития во втором квартале варьировались от -7% до -15%. При этом до начала пандемии турецкой экономике прогнозировали рост в 2020 году на 5%.

 
 
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Во втором квартале турецкая экономика сократилась на 9,9%. До начала пандемии Турции прогнозировали 5% экономического роста.
 
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