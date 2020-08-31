Лукашенко поднял тему новой конституции в «угоду» протестующим

Источник материала: АФН

Лукашенко сегодня провел якобы рабочую встречу с главой Верховного суда Валентином Сукало, в ходе которой попросил Верховный суд разработать поправки в Конституции, касающиеся судебной системы.

«… я считаю, что, несмотря на то, что у нас несколько авторитарная система устройства общественной жизни, тем не менее, президент оберегает и охраняет суды. Но это личностный момент, а надо сделать так, чтобы работала система, не завязанная на личности, в том числе Лукашенко», - поставил Лукашенко задачу.

«… Многие хотят - и в самом судейском сообществе - некой независимости. Хотя я готов с кем угодно спорить, что самый независимый суд - в Беларуси. Пусть никто не смеется. Вы то знаете, насколько я оберегаю вас от разного рода накатов или же телефонных просьб и разговоров. Я часто говорю, что все зависит от судей: если они хотят быть от кого-то зависимыми, значит, они буду отвечать, образно говоря, на эти звонки. Вы никогда от меня тайно не получали ни одного звонка, у нас все открыто. Если президент контролирует какое-то уголовное дело, я об этом открыто говорю, и вы тоже».

Белорусский правитель отметил, что сейчас в Беларуси специалисты, в том числе судьи Конституционного суда, работают над изменениями в главный закон страны. Затем проект обновленной Конституции будет вынесен на общественное обсуждение.

«Чтобы покрутили, высказали свое мнение, что им нравится, не нравится, свои соображения. Но при этом хочу сказать особо рьяным, которые гвалтом кричат за перемены: они должны понимать, что у каждого взрослого человека при голосовании за тот или иной вопрос на референдуме по Конституции есть один голос - и у крестьян, и у рабочих, учителей, врачей, специалистов, и у тех, кто достиг 18-летнего возраста и сегодня бродит по улицам спокойного, чистого, уютного Минска», - подчеркнул Лукашенко.

Между тем, он ничего не сказал о новых выборах или о числе президентских сроков, как, впрочем, и близко не намекнул, как долго будет идти работа над новой версией Конституции.

При этом Лукашенко опять выступил против возврата Конституции 1994 года: «Возврат, как некоторые говорят, к Конституции 1994 года - мы с вами это не просто прошли или прожили, а впитали в себя. Мы видели, что тогда творилось. Возврат назад - это, наверное, не есть движение. Это есть перемены, но это не движение вперед. Хотелось бы, чтобы эти перемены двигали наше общество вперед. На таких переменах мы будем настаивать и предлагать нашему народу такие изменения».