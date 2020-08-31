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Кого страны ЕС винят в фальсификации выборов и насилии над людьми: список из 30 беларуских чиновников

31.08.2020 15:39 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сразу три страны Балтии – Литва, Латвия и Эстония – решили закрыть свои границы для 30 беларуских чиновников. Аргументация такая: «Они ответственны за мошенничество на президентских выборах и жестокость против мирных демонстрантов в Беларуси, мы поддерживаем независимую и демократическую Беларуси и ее граждан», – написал в Twitter глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс.

Кто все эти чиновники? 

  • Александр Лукашенко – «президент» 
  • Виктор Лукашенко – сын «президента» и помощник «президента» по национальной безопасности 
  • Игорь Сергеенко – глава администрации «президента»
  • Максим Рыженков – первый зам главы администрации «президента»
  • Ольга Чуприс – просто зам главы администрации «президента»
  • Дмитрий Крутой – просто зам главы администрации «президента»
  • Геннадий Богдан – зам управляющего делами «президента» 
  • Лидия Ермошина – председатель «ЦИК»
  • Вадим Ипатов – зам Ермошиной и директор Национального центра «законодательства и правовых исследований»
  • Елена Дмухайло – секретарь Ермошиной
  • Светлана Какубо – член «ЦИК», зав кафедрой гомельского университета имени Сухого
  • Игорь Плишевский – член ЦИК, «начальник» главного управления юстиции Мингорисполкома
  • Олег Слижевский – член «ЦИК», «министр» юстиции Беларуси,
  • Ирина Челиковека – член «ЦИК», «начальник» управления нотариата и загсов министерства юстиции
  • Валерий Вакульчик – «председатель» КГБ
  • Иван Тертель – «председатель» КГК
  • Иван Носкевич – председатель «СК»
  • Александр Конюк – «генпрокурор»
  • Юрий Караев – «глава» МВД
  • Геннадий Казакевич – первый зам «министра» внутренних дел, «начальник» криминальной милиции,
  • Александр Барсуков – просто зам «министра» внутренних дел, «начальник» милиции общественной безопасности
  • Сергей Хоменко – просто зам «министра» внутренних дел
  • Юрий Назаренко – просто зам «министра» внутренних дел
  • Роман Мельник – «начальник» Главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД
  • Иван Кубраков – «начальник» ГУВД Мингорисполкома
  • Андрей Равков – «госсекретарь» Совбеза Беларуси,
  • Алексей Волков – зам «председателя» СК
  • Сергей Аземша – зам «председателя» СК
  • Андрей Смаль – зам «председателя» СК
  • Олег Шаблыко –  зам «начальника» департамента охраны МВД, «начальник» управления идеологической работы и кадрового обеспечения. 

Фото: инициатива «Фотографы против»

 
 
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Сразу три страны Балтии – Литва, Латвия и Эстония – решили закрыть свои границы для 30 беларуских чиновников. Аргументация такая: «Они ответственны за...
 
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