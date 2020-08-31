Кого страны ЕС винят в фальсификации выборов и насилии над людьми: список из 30 беларуских чиновников

Сразу три страны Балтии – Литва, Латвия и Эстония – решили закрыть свои границы для 30 беларуских чиновников. Аргументация такая: «Они ответственны за мошенничество на президентских выборах и жестокость против мирных демонстрантов в Беларуси, мы поддерживаем независимую и демократическую Беларуси и ее граждан», – написал в Twitter глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс.
Кто все эти чиновники?
Александр Лукашенко – «президент»
Виктор Лукашенко – сын «президента» и помощник «президента» по национальной безопасности
Игорь Сергеенко – глава администрации «президента»
Максим Рыженков – первый зам главы администрации «президента»
Ольга Чуприс – просто зам главы администрации «президента»
Дмитрий Крутой – просто зам главы администрации «президента»
Геннадий Богдан – зам управляющего делами «президента»
Лидия Ермошина – председатель «ЦИК»
Вадим Ипатов – зам Ермошиной и директор Национального центра «законодательства и правовых исследований»
Елена Дмухайло – секретарь Ермошиной
Светлана Какубо – член «ЦИК», зав кафедрой гомельского университета имени Сухого
Игорь Плишевский – член ЦИК, «начальник» главного управления юстиции Мингорисполкома
Олег Слижевский – член «ЦИК», «министр» юстиции Беларуси,
Ирина Челиковека – член «ЦИК», «начальник» управления нотариата и загсов министерства юстиции
Валерий Вакульчик – «председатель» КГБ
Иван Тертель – «председатель» КГК
Иван Носкевич – председатель «СК»
Александр Конюк – «генпрокурор»
Юрий Караев – «глава» МВД
Геннадий Казакевич – первый зам «министра» внутренних дел, «начальник» криминальной милиции,
Александр Барсуков – просто зам «министра» внутренних дел, «начальник» милиции общественной безопасности
Сергей Хоменко – просто зам «министра» внутренних дел
Юрий Назаренко – просто зам «министра» внутренних дел
Роман Мельник – «начальник» Главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД
Иван Кубраков – «начальник» ГУВД Мингорисполкома
Андрей Равков – «госсекретарь» Совбеза Беларуси,
Алексей Волков – зам «председателя» СК
Сергей Аземша – зам «председателя» СК
Андрей Смаль – зам «председателя» СК
Олег Шаблыко – зам «начальника» департамента охраны МВД, «начальник» управления идеологической работы и кадрового обеспечения.