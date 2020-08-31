Кого страны ЕС винят в фальсификации выборов и насилии над людьми: список из 30 беларуских чиновников

Источник материала: KYKY

Сразу три страны Балтии – Литва, Латвия и Эстония – решили закрыть свои границы для 30 беларуских чиновников. Аргументация такая: «Они ответственны за мошенничество на президентских выборах и жестокость против мирных демонстрантов в Беларуси, мы поддерживаем независимую и демократическую Беларуси и ее граждан», – написал в Twitter глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс.

Кто все эти чиновники?

Александр Лукашенко – «президент»

Виктор Лукашенко – сын «президента» и помощник «президента» по национальной безопасности

Игорь Сергеенко – глава администрации «президента»

Максим Рыженков – первый зам главы администрации «президента»

Ольга Чуприс – просто зам главы администрации «президента»

Дмитрий Крутой – просто зам главы администрации «президента»

Геннадий Богдан – зам управляющего делами «президента»

Лидия Ермошина – председатель «ЦИК»

Вадим Ипатов – зам Ермошиной и директор Национального центра «законодательства и правовых исследований»

Елена Дмухайло – секретарь Ермошиной

Светлана Какубо – член «ЦИК», зав кафедрой гомельского университета имени Сухого

Игорь Плишевский – член ЦИК, «начальник» главного управления юстиции Мингорисполкома

Олег Слижевский – член «ЦИК», «министр» юстиции Беларуси,

Ирина Челиковека – член «ЦИК», «начальник» управления нотариата и загсов министерства юстиции

Валерий Вакульчик – «председатель» КГБ

Иван Тертель – «председатель» КГК

Иван Носкевич – председатель «СК»

Александр Конюк – «генпрокурор»

Юрий Караев – «глава» МВД

Геннадий Казакевич – первый зам «министра» внутренних дел, «начальник» криминальной милиции,

Александр Барсуков – просто зам «министра» внутренних дел, «начальник» милиции общественной безопасности

Сергей Хоменко – просто зам «министра» внутренних дел

Юрий Назаренко – просто зам «министра» внутренних дел

Роман Мельник – «начальник» Главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД

Иван Кубраков – «начальник» ГУВД Мингорисполкома

Андрей Равков – «госсекретарь» Совбеза Беларуси,

Алексей Волков – зам «председателя» СК

Сергей Аземша – зам «председателя» СК

Андрей Смаль – зам «председателя» СК

Олег Шаблыко – зам «начальника» департамента охраны МВД, «начальник» управления идеологической работы и кадрового обеспечения.

Фото: инициатива «Фотографы против»