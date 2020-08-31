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В Зимбабве расследуют загадочную смерть 11 слонов

31.08.2020 16:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Власти Зимбабве расследуют причину смерти одиннадцати слонов, чьи тела были найдены в лесу Пандамасу на западе страны. Об этом передает Associated Press.

Внешних повреждений на слонах нет. Бивни остались нетронуты — специалисты полагают, что в таком случае браконьеры непричастны к гибели животных. В крови не обнаружены следы цианида. При этом трупов других животных в этой области не обнаружено, что позволяет исключить, например, грязную воду. Ученые продолжают делать тесты и искать причину смерти. Всего в Зимбабве живет около 85 тысяч слонов, что делает страну второй по численности популяции этих животных.

Это уже второй случай загадочной гибели слонов за последние месяцы. Ранее в Ботсване местная служба охраны природы обнаружила 356 погибших животных: бивни были целыми, а некоторые слоны лежали так, будто рухнули замертво.

 
 
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Власти Зимбабве расследуют причину смерти одиннадцати слонов, чьи тела были найдены в лесу Пандамасу на западе страны. Об этом передает Associated Press.Читать далее…
 
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