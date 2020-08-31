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Названа причина 95% случаев рака
Источник материала: ОНТ
Хирург-онколог
Специалист также назвал один из важнейших факторов, который может спровоцировать появление рака. Это регулярное употребление в пищу красного мяса, колбасы, копченостей и других обработанных продуктов.
По словам хирурга-онколога, эти кислоты выступают в качестве раздражителя, который ведет к воспалению кишечника, из-за чего риск развития опухолей значительно возрастает.
Фото: Depositphotos
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Хирург-онколог Иван Карасев назвал причину, в 95% случаев которой развиваются онкологические заболевания. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на портал...
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