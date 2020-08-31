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Названа причина 95% случаев рака

31.08.2020 15:53 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Названа причина 95% случаев рака

Хирург-онколог Иван Карасев назвал причину, в 95% случаев которой развиваются онкологические заболевания. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на портал «МедикФорум».

Специалист также назвал один из важнейших факторов, который может спровоцировать появление рака. Это регулярное употребление в пищу красного мяса, колбасы, копченостей и других обработанных продуктов.

По словам хирурга-онколога, эти кислоты выступают в качестве раздражителя, который ведет к воспалению кишечника, из-за чего риск развития опухолей значительно возрастает.

Фото: Depositphotos


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Хирург-онколог Иван Карасев назвал причину, в 95% случаев которой развиваются онкологические заболевания. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на портал...
 
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