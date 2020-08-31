"Лукашенко пора признать истинное положение вещей" Белорусского посла вызвали в МИД Германии





Берлин "однозначно принимает сторону людей в Беларуси, стремящихся к свободе, демократии и политическим изменениям", заявил в понедельник, 31 августа, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).





Он назвал "действительно впечатляющим" "мужество многих тысяч людей", которые "и спустя три недели после выборов президента не дают запугать себя непрекращающимися репрессиями" со стороны Александра Лукашенко и "его спецподразделений".





Лукашенко пора "признать истинное положение вещей", продолжил Зайберт. Он отметил, что Беларусь нуждается в открытом диалоге с участием руководства страны, сил оппозиции и всего белорусского общества, и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) готова играть роль посредника в таком диалоге.





Белорусский посол в Берлине вызван в МИД Германии

31 августа белорусский посол в Берлине был вызван в МИД Германии в знак протеста против жестоких действий правоохранителей в отношении журналистов, в том числе немецких, отмечает агентство dpa, совершенных во время протестов.





Заместитель пресс-секретаря МИД ФРГ Кристофер Бургер (Christopher Burger) заявил, что 21 и 22 августа в Беларуси ряд представителей СМИ "был задержан в произвольном порядке и без какого-либо правового основания".





В Беларуси уже несколько недель не затихают акции протеста и забастовки, которые начались после президентских выборов 9 августа. По версии ЦИК, победу с результатом 80 процентов голосов одержал Александр Лукашенко, его главный оппонент Светлана Тихановская не признала официальные итоги выборов.





Только в первые дни, по официальным данным, были задержаны почти 7000 человек, два человека погибли. Сразу после выборов в Беларуси был фактически заблокирован интернет, силовики при разгоне демонстрантов проявляли беспрецедентную жестокость.