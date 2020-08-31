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Похудевшая Адель впервые поделилась снимком в бикини

31.08.2020 17:13 — Разное |  
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Похудевшая Адель впервые поделилась снимком в бикини

Певица Адель, похудевшая на 40 кг после расставания с мужем, впервые поделилась снимком в купальнике. Фото она выложила в свой Instagram.

На снимке исполнительница запечатлена в купальнике и обтягивающих леггинсах. Образ певицы дополнили яркие аксессуары, необычная прическа и украшение из перьев. В таком виде Адель появилась на Ноттинг-Хиллском карнавале в Лондоне. Фото настолько понравилось подписчикам, что за сутки собрало более 4 млн лайков.

За год певице удалось сбросить около 40 кг. Адель призналась, что мотивацией похудеть для нее стал не развод, а стремление стать «самой здоровой мамой на свете» для своего сына Анджело. Ей помогли регулярные занятия спортом с элементами пилатеса и диета.

Фото: instagram.com/adele/

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Певица Адель, похудевшая на 40 кг после расставания с мужем, впервые поделилась снимком в купальнике. Фото она выложила в свой Instagram. На снимке исполнительница...
 
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