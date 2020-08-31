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БТРы, «Хищники», «Цунами» и автомат Лукашенко. Что изменилось в Минске за неделю с военной точки зрения
Источник материала: Tut.by
30 августа военные снова размотали вокруг стелы «Минск — город-герой» колючую проволоку, ОМОН и внутренние войска снова перекрыли подходы к Дворцу независимости, Лукашенко вновь держал в руках автомат, а в Уручье зачем-то ввели бронетехнику с пушечным вооружением. 42.TUT.BY рассказывает, чем удивил Минск вчера с военной точки зрения.
Армия у стелы
Неделю назад, в богатое на сенсации воскресенье, перед белорусами во всей красе
30 августа военные показали себя чуть менее впечатляюще. Полнокровные (с точки зрения вооружения) мотострелковые отделения ушли в прошлое. Не было видно ни снайперов, ни гранатометчиков, ни пулеметчиков. Из вооружения, насколько можно судить по увиденному, остались одни автоматы АК-74 и АКС-74. При этом практически все — с отомкнутыми магазинами (правда, в подсумках магазинов по-прежнему было полно). К автоматам «рожки» примыкали считаные бойцы.
Колючая проволока имелась — как и в прошлое воскресенье. Однако, размотав ее около часа дня и постояв строем рядом, в районе 14.00 военные массово оттянулись к музею Великой Отечественной войны, оставив охранять заграждение из «колючки» максимум двадцать сослуживцев.
Впоследствии, когда к стеле подтянулась стотысячная толпа, солдаты и офицеры вернулись. Но около 17 часов хлынул ливень, и через час проволоку охраняли считаные бойцы — я насчитал человек 15. А проволоку минчане украсили цветами и белой одеждой, так что она стала выглядеть не столь угрожающе.
Стоит отметить также, что в этот раз у стелы были исключительно люди в военной форме, тогда как неделю назад мы лицезрели плотную шеренгу, построенную по принципу «два военных — два милиционера — снова два военных». В этот раз милиция охранять памятник не явилась. Как результат — цепь людей в форме стала куда малочисленнее, по оценкам — чуть ли не вдвое.
Попытку подбодрить солдат музыкой особо удачной не назвать: трек-лист выглядит странным, песни вроде «Мы зовемся белорусы» Андрея Язвинского чередовались с советскими военными песнями. На субъективный взгляд, в такой ситуации были бы уместнее несколько более пафосные произведения вроде «Дня Победы» или чего-то подобного. Кроме того, сама по себе звуковещательная станция ЗС-82 на базе БРДМ-2 не отличается запредельной мощностью — так что когда толпы минчан подошли к стеле, музыка стала почти неслышной.
ОМОН и внутренние войска — все как неделю назад
Около 16 часов, когда колонны белорусов начали приближаться ко Дворцу независимости, их, как и неделю назад, встретила фаланга силовиков со щитами, дубинками и спецтехникой. Строй перекрыл проспект Победителей и уперся левым флангом в забор дворца.
Правый фланг, судя по всему, занимали бойцы военной части 3214 из состава внутренних войск. И эта бригада, и ОМОН приняли непосредственное и очень активное участие в «горячей» стадии разгонов протестов с 9 по 12 августа, закончившейся печально известными событиями на Окрестина.
Из техники, которая стояла в промежутках между строями омоновцев и ВВ-шников, безусловно, выделяются водометы «Хищник» или BR6 Predator. Современные водяные пушки (water cannons) производства канадской компании Streit Group Company впервые были показаны на международной выставке вооружений и военной техники IDEX в Абу-Даби в феврале 2013 года. В Минске они засветились во время «тунеядских протестов» 2017 года.
На каждом из «Хищников» стоят два немецких водяных насоса Ziegler, умеющие формировать струи воды под давлением 20 бар на значительное расстояние — от 55 до 70 метров. Всего машина способна выпустить в протестующих от 6500 до 12 000 литров воды. Управлять водометами можно с помощью камер и ЖК-дисплея.
Удары водяных струй могут не только рассеять толпу, но и буквально «просверлить» баррикаду — правда, на протестах начиная с 9 августа баррикады вообще не славились прочностью и искусством постройки. Бульдозерный нож в передней части машины также может как ломать баррикады, так и калечить людей.
Чтобы в ответ демонстранты не смогли сделать «Хищнику» и его экипажу что-нибудь нехорошее, автомобиль очень неплохо защищен. Броня — по четвертому классу (что ясно из названия, BR-6 означает «можно использовать автомобиль в условиях повышенной террористической опасности»). Судя по всему, бронеплиты позволяют держать пули 7,62×51. В Беларуси такими боеприпасами почти не пользуются, примерный аналог — винтовочный 7,62×54R, которыми стреляют СВД и единые пулеметы Калашникова.
Кроме «Хищников» и менее продвинутых водометов «Цунами» (опять-таки, как и в прошлое воскресенье) силовики используют штурмовые комплексы «Рубеж» белорусского производства. Впервые их показали на «Милексе» в 2019 году, а на этих протестах используют очень широко, правда не совсем по назначению: в основном не для штурмов, а для перекрывания улиц. Штурмовые щиты поднимаются, и машина превращается в элемент омоновской «крепости». Подробнее о «Рубеже» можно почитать
Никаких новых элементов в стрелковом вооружении силовиков мне заметить не удалось: все те же помповые дробовики, из которых можно стрелять резиной или свинцом.
БТР-70МБ
Самым, пожалуй, неприятным, что я увидел на проспекте Победителей, оказались десять БТР-70МБ, стянутых силовиками ко Дворцу независимости. Такие же бронетранспортеры 16 августа
Представить, как именно могли помочь в противостоянии с протестующими БТР-70МБ, не очень просто. Основное оружие бронетранспортера — крупнокалиберный пулемет Владимирова КПВТ, «питающийся» патронами 14,5×114 мм с пулей массой 64 грамма и сокрушительной дульной энергией в 32 000 джоулей (что раз в 12 больше, чем у 7,62×54R для винтовок Драгунова). Ни о каком нелетальном действии таких пуль не может быть и речи, человека, оказавшегося на пути, практически гарантированно убьет.
Однако нельзя не отметить, что о наличии или отсутствии боекомплекта внутри БТР нам ничего не известно. Есть вероятность, что их использовали просто как транспорт (и/или фактор устрашения неясной эффективности). Впрочем, насколько удалось разглядеть, крупнокалиберные пулеметы на бронетранспортерах не демонтированы.
Уже во время подготовки статьи МВД Беларуси дало комментарий, согласно которому, это не БТР-70МБ, а БТР-80, и в Минск они были введены
БМП-2
На проспекте Победителей боевые машины пехоты не появились, однако их видели в микрорайоне Уручье. Исходя из этого мы предположили, что, судя по локации, это может быть бронетехника
БМП-2 имеет противопульное и противоосколочное бронирование и вооружена 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А42. Стреляет она осколочно-фугасными зажигательными (ОФЗ), осколочно-трассирующими (ОТ) или бронебойными снарядами. ОФЗ снаряды имеют внутри 49 граммов взрывчатки, ОТ — 12 граммов. По шоссе БМП-2 может развивать скорость до 65 километров в час. Экипаж машины — три человека плюс до семи десантников.
Что именно делали в Уручье машины, узнать пока не удалось. В Минобороны нам рассказали, что «рота БМП-2 выдвинулась в назначенный район для охраны важных объектов и коммуникаций».
Александр Лукашенко с АКС-74У
Белорусский президент появился и в это воскресенье с автоматом АКС-74У — однако он выглядит чуть иначе, чем оружие, замеченное
Силовики на крыше Дворца независимости
Когда ОМОН и внутренние войска перекрыли проспект Победителей, на крыше Дворца независимости мы заметили неких людей. Кто это, точно неизвестно. По опыту мы знаем, что на высоких местах зачастую ставят снайперов, но оружия, которое я бы смог однозначно идентифицировать как снайперские винтовки, разглядеть не удалось.
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БТРы, «Хищники», «Цунами» и автомат Лукашенко. Что изменилось в Минске за неделю с военной точки зрения
30 августа военные снова размотали вокруг стелы «Минск - город-герой» колючую проволоку, ОМОН и внутренние войска снова перекрыли подходы к Дворцу независимости,...
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