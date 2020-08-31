БТРы, «Хищники», «Цунами» и автомат Лукашенко. Что изменилось в Минске за неделю с военной точки зрения

Источник материала: Tut.by

30 августа военные снова размотали вокруг стелы «Минск — город-герой» колючую проволоку, ОМОН и внутренние войска снова перекрыли подходы к Дворцу независимости, Лукашенко вновь держал в руках автомат, а в Уручье зачем-то ввели бронетехнику с пушечным вооружением. 42.TUT.BY рассказывает, чем удивил Минск вчера с военной точки зрения.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Армия у стелы

Неделю назад, в богатое на сенсации воскресенье, перед белорусами во всей красе предстала армия страны : военные приняли решение взять на себя охрану памятников, чтобы их не «оскверняли» флагами, под которыми «фашисты убивали людей». Тогда солдаты и офицеры без шевронов положили вокруг стелы колючую проволоку. А потом встали в один ряд с милицией, вооружившись почти всеми образцами ручного оружия, которые есть в белорусской армии вообще: автоматами, снайперскими винтовками, ручными и едиными пулеметами, подствольными и противотанковыми гранатометами.

30 августа военные показали себя чуть менее впечатляюще. Полнокровные (с точки зрения вооружения) мотострелковые отделения ушли в прошлое. Не было видно ни снайперов, ни гранатометчиков, ни пулеметчиков. Из вооружения, насколько можно судить по увиденному, остались одни автоматы АК-74 и АКС-74. При этом практически все — с отомкнутыми магазинами (правда, в подсумках магазинов по-прежнему было полно). К автоматам «рожки» примыкали считаные бойцы.



Милиции с военными на сей раз не было. Фото: Денис Бурковский, TUT.BY

Колючая проволока имелась — как и в прошлое воскресенье. Однако, размотав ее около часа дня и постояв строем рядом, в районе 14.00 военные массово оттянулись к музею Великой Отечественной войны, оставив охранять заграждение из «колючки» максимум двадцать сослуживцев.



Около 14.30 у проволоки почти не осталось военных. На снимке можно разглядеть, что магазины к АКС-74 не примкнуты. Фото: Денис Бурковский, TUT.BY

Впоследствии, когда к стеле подтянулась стотысячная толпа, солдаты и офицеры вернулись. Но около 17 часов хлынул ливень, и через час проволоку охраняли считаные бойцы — я насчитал человек 15. А проволоку минчане украсили цветами и белой одеждой, так что она стала выглядеть не столь угрожающе.



Фото: Денис Бурковский, TUT.BY

Стоит отметить также, что в этот раз у стелы были исключительно люди в военной форме, тогда как неделю назад мы лицезрели плотную шеренгу, построенную по принципу «два военных — два милиционера — снова два военных». В этот раз милиция охранять памятник не явилась. Как результат — цепь людей в форме стала куда малочисленнее, по оценкам — чуть ли не вдвое.

Попытку подбодрить солдат музыкой особо удачной не назвать: трек-лист выглядит странным, песни вроде «Мы зовемся белорусы» Андрея Язвинского чередовались с советскими военными песнями. На субъективный взгляд, в такой ситуации были бы уместнее несколько более пафосные произведения вроде «Дня Победы» или чего-то подобного. Кроме того, сама по себе звуковещательная станция ЗС-82 на базе БРДМ-2 не отличается запредельной мощностью — так что когда толпы минчан подошли к стеле, музыка стала почти неслышной.

ОМОН и внутренние войска — все как неделю назад

Около 16 часов, когда колонны белорусов начали приближаться ко Дворцу независимости, их, как и неделю назад, встретила фаланга силовиков со щитами, дубинками и спецтехникой. Строй перекрыл проспект Победителей и уперся левым флангом в забор дворца.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Правый фланг, судя по всему, занимали бойцы военной части 3214 из состава внутренних войск. И эта бригада, и ОМОН приняли непосредственное и очень активное участие в «горячей» стадии разгонов протестов с 9 по 12 августа, закончившейся печально известными событиями на Окрестина.

Из техники, которая стояла в промежутках между строями омоновцев и ВВ-шников, безусловно, выделяются водометы «Хищник» или BR6 Predator. Современные водяные пушки (water cannons) производства канадской компании Streit Group Company впервые были показаны на международной выставке вооружений и военной техники IDEX в Абу-Даби в феврале 2013 года. В Минске они засветились во время «тунеядских протестов» 2017 года.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

На каждом из «Хищников» стоят два немецких водяных насоса Ziegler, умеющие формировать струи воды под давлением 20 бар на значительное расстояние — от 55 до 70 метров. Всего машина способна выпустить в протестующих от 6500 до 12 000 литров воды. Управлять водометами можно с помощью камер и ЖК-дисплея.

Удары водяных струй могут не только рассеять толпу, но и буквально «просверлить» баррикаду — правда, на протестах начиная с 9 августа баррикады вообще не славились прочностью и искусством постройки. Бульдозерный нож в передней части машины также может как ломать баррикады, так и калечить людей.

Чтобы в ответ демонстранты не смогли сделать «Хищнику» и его экипажу что-нибудь нехорошее, автомобиль очень неплохо защищен. Броня — по четвертому классу (что ясно из названия, BR-6 означает «можно использовать автомобиль в условиях повышенной террористической опасности»). Судя по всему, бронеплиты позволяют держать пули 7,62×51. В Беларуси такими боеприпасами почти не пользуются, примерный аналог — винтовочный 7,62×54R, которыми стреляют СВД и единые пулеметы Калашникова.

Кроме «Хищников» и менее продвинутых водометов «Цунами» (опять-таки, как и в прошлое воскресенье) силовики используют штурмовые комплексы «Рубеж» белорусского производства. Впервые их показали на «Милексе» в 2019 году, а на этих протестах используют очень широко, правда не совсем по назначению: в основном не для штурмов, а для перекрывания улиц. Штурмовые щиты поднимаются, и машина превращается в элемент омоновской «крепости». Подробнее о «Рубеже» можно почитать тут .



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Никаких новых элементов в стрелковом вооружении силовиков мне заметить не удалось: все те же помповые дробовики, из которых можно стрелять резиной или свинцом.

БТР-70МБ

Самым, пожалуй, неприятным, что я увидел на проспекте Победителей, оказались десять БТР-70МБ, стянутых силовиками ко Дворцу независимости. Такие же бронетранспортеры 16 августа были замечены под Оршей — на них перебрасывали в Гродно бойцов 103-й десантно-штурмовой бригады сил специальных операций. Это белорусская модернизация советского БТР-70, сделанная на 140-м ремонтном заводе в Борисове.

Представить, как именно могли помочь в противостоянии с протестующими БТР-70МБ, не очень просто. Основное оружие бронетранспортера — крупнокалиберный пулемет Владимирова КПВТ, «питающийся» патронами 14,5×114 мм с пулей массой 64 грамма и сокрушительной дульной энергией в 32 000 джоулей (что раз в 12 больше, чем у 7,62×54R для винтовок Драгунова). Ни о каком нелетальном действии таких пуль не может быть и речи, человека, оказавшегося на пути, практически гарантированно убьет.

Однако нельзя не отметить, что о наличии или отсутствии боекомплекта внутри БТР нам ничего не известно. Есть вероятность, что их использовали просто как транспорт (и/или фактор устрашения неясной эффективности). Впрочем, насколько удалось разглядеть, крупнокалиберные пулеметы на бронетранспортерах не демонтированы.

Уже во время подготовки статьи МВД Беларуси дало комментарий, согласно которому, это не БТР-70МБ, а БТР-80, и в Минск они были введены «для усиления мер безопасности личного состава» . Присмотревшись к видео, мы сделали следующий вывод: 30 августа в Минске были и БТР-70БМ, и БТР-80. На видео выше — «восьмидесятки» (насколько нам известно, такие имеются на вооружении внутренних войск Беларуси), на фото ниже — детище БТР-70МБ 140-го ремзавода.



На фото с огромной вероятностью — БТР-70МБ, Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

БМП-2

На проспекте Победителей боевые машины пехоты не появились, однако их видели в микрорайоне Уручье. Исходя из этого мы предположили, что, судя по локации, это может быть бронетехника 120-й механизированной бригады (базирующейся как раз в Уручье). Военный аналитик Егор Лебедок даже уточняет , что речь идет о 339 отдельном мехбате этой бригады.

БМП-2 имеет противопульное и противоосколочное бронирование и вооружена 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А42. Стреляет она осколочно-фугасными зажигательными (ОФЗ), осколочно-трассирующими (ОТ) или бронебойными снарядами. ОФЗ снаряды имеют внутри 49 граммов взрывчатки, ОТ — 12 граммов. По шоссе БМП-2 может развивать скорость до 65 километров в час. Экипаж машины — три человека плюс до семи десантников.

Что именно делали в Уручье машины, узнать пока не удалось. В Минобороны нам рассказали, что «рота БМП-2 выдвинулась в назначенный район для охраны важных объектов и коммуникаций».

Александр Лукашенко с АКС-74У

Белорусский президент появился и в это воскресенье с автоматом АКС-74У — однако он выглядит чуть иначе, чем оружие, замеченное неделю назад . Другой ли это АКС-74У или оружейники «допилили» автомат за прошедшие дни, мы не знаем. Например, на сей раз мы заметили, что оружие оснащено телескопическим прикладом и тактической рукоятью переноса огня.

Силовики на крыше Дворца независимости



Фото: Денис Бурковский, TUT.BY

Когда ОМОН и внутренние войска перекрыли проспект Победителей, на крыше Дворца независимости мы заметили неких людей. Кто это, точно неизвестно. По опыту мы знаем, что на высоких местах зачастую ставят снайперов, но оружия, которое я бы смог однозначно идентифицировать как снайперские винтовки, разглядеть не удалось.