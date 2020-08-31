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Член Координационного совета Лилия Власова задержана - в ее доме обыск
Источник материала: Партизан
Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля 31 августа задержал Лилию Власову - члена президиума Координационного совета.
Об этом рассказал член президиума Координационного совета, экс-министр и дипломат, бывший руководитель Купаловского театра Павел Латушко.
- Каля паўгадзіны таму была затрымана член Каардынацыйнага савета Лілія Уласава. Затрыманне ажыццяўлялі супрацоўнікі ДФР КДК. Адбыўся ператрус у яе доме. Заява Каардынацыйнага савета будзе распаўсюджана бліжэйшым часам. Затрыманне адбылося напярэдадні паседжання пашыранага складу Каардынацыйнага савета, -
Лилия Власова - медиатор и юрист, учредитель минского Центра медиации и переговоров, имеет статус международного медиатора, тренера медиаторов, учредитель юридической компании «Власова, Михель и Партнеры».
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Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля 31 августа задержал Лилию Власову - члена президиума Координационного совета.
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