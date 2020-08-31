Ученые проверили эффективность кофеинового сна

Источник материала: Tut.by

Кофе и короткий сон помогут взбодриться тем, кому приходится работать ночью. Эффективность такой комбинации, известной как «кофеиновый сон», проверили в небольшом исследовании в Университете Южной Австралии, пишет MedicalXpress .



Фото: bruce mars, unsplash.com

Авторы работы отталкивались от того, что люди, вынужденные работать по ночам, часто хронически недосыпают из-за нарушенного и нерегулярного режима. Чтобы взбодриться ночью, они используют разные стратегии, в том числе — кофе и короткий сон. Но, например, после непродолжительной дремы легко впасть в инерцию сна — состояние вялости после пробуждения, во время которого сильно снижается работоспособность.

— Кофе также многие используют, чтобы взбодриться ночью. Но опять же, слишком большая порция напитка может навредить сну и здоровью. Воздействие кофе на организм также потребует некоторого времени: 20−30 минут — и только после возникнет желаемый эффект, — рассуждают авторы работы.

«Кофеиновый сон» — популярная стратегия, которая сочетает два подхода: можно выпить кофе, вздремнуть на 20−30 минут и проснуться с ощущением бодрости. В небольшом пилотном исследовании ученые проверили эффективность такого подхода: в одной группе испытуемые пили 200 мг кофеина (эквивалент 1−2 обычных чашек кофе) незадолго до 30-минутного сна в 3.30 ночи, в другой — кофе заменили на плацебо. В результате выпившие настоящий кофе участники рассказывали о заметном улучшении производительности и чувстве бодрости. Следующим шагом в Университете Южной Австралии называют проверку теории на большем количестве людей.