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Подковерные интриги: Макей летит в Москву к Лаврову

31.08.2020 18:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главы МИД России и Беларуси встретятся 2 сентября в Москве



Владимир Макей приедет 2 сентября в Москву,  где проведет переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым

Напомним, Лукашенко также собрался в Москву к Путину. Как сообщил сегодня пресс-секретарь главы РФ, встреча состоится до середины сентября.

Есть подозрения, что за этими встречами стоят кулуарные переговоры о цене Кремлю за поддержку Лукашенко.
 
 
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Главы МИД России и Беларуси встретятся 2 сентября в Москве
 
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