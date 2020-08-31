Подковерные интриги: Макей летит в Москву к Лаврову









Владимир Макей приедет 2 сентября в Москву, где проведет переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.





Напомним, Лукашенко также собрался в Москву к Путину. Как сообщил сегодня пресс-секретарь главы РФ, встреча состоится до середины сентября.





Есть подозрения, что за этими встречами стоят кулуарные переговоры о цене Кремлю за поддержку Лукашенко.