ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Николай Потрусов успел внести свой вклад в историю "Песняров" ― Козырев

31.08.2020 18:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Козырев: Николай Потрусов успел внести свой вклад в историю "Песняров"

Известный пианист-клавишник Белорусского государственного ансамбля "Песняры" Николай Потрусов скончался от сердечного приступа на 52-году жизни. О его вкладе в пополнение репертуара ансамбля рассказал руководитель БГА "Песняры" Роман Козырев.  

© Sputnik / Владимир Вяткин
Умер польский композитор Кшиштоф Пендерецкий

"Мы понесли очень тяжелую утрату, ушел из жизни наш коллега, замечательный музыкант Николай Потрусов. Он поработал в ансамбле всего два года, но оставил очень серьезный след. Совсем недавно в концерте, посвященном Дню Независимости Беларуси, прозвучала его новая песня "У старого пана"... Он был прекрасным аранжировщиком, известным и в нашей стране, и за рубежом", ― сказал собеседник Sputnik.

Комментарий директора-художественного руководителя БГА "Песняры" Романа Козырева слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Скоропостижно скончался клавишник "Песняров" Николай Потрусов, сообщил Sputnik директор и художественный руководитель ансамбля Роман Козырев.
 
Новости дня
Новости разные
 
Архиепископ Кондрусевич вынужденно вернулся в Польшу, так как его не впустили на родину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.08.2020
Mir24.TV Belarus
31.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика