Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Козырев: Николай Потрусов успел внести свой вклад в историю "Песняров"

Известный пианист-клавишник Белорусского государственного ансамбля "Песняры" Николай Потрусов скончался от сердечного приступа на 52-году жизни. О его вкладе в пополнение репертуара ансамбля рассказал руководитель БГА "Песняры" Роман Козырев.

"Мы понесли очень тяжелую утрату, ушел из жизни наш коллега, замечательный музыкант Николай Потрусов. Он поработал в ансамбле всего два года, но оставил очень серьезный след. Совсем недавно в концерте, посвященном Дню Независимости Беларуси, прозвучала его новая песня "У старого пана"... Он был прекрасным аранжировщиком, известным и в нашей стране, и за рубежом", ― сказал собеседник Sputnik.

Комментарий директора-художественного руководителя БГА "Песняры" Романа Козырева слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

Читайте также: