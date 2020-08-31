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Николай Потрусов успел внести свой вклад в историю "Песняров" ― Козырев
31.08.2020 18:15 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Известный пианист-клавишник Белорусского государственного ансамбля "Песняры" Николай Потрусов скончался от сердечного приступа на 52-году жизни. О его вкладе в пополнение репертуара ансамбля рассказал руководитель БГА "Песняры" Роман Козырев.
© Sputnik / Владимир Вяткин
"Мы понесли очень тяжелую утрату, ушел из жизни наш коллега, замечательный музыкант Николай Потрусов. Он поработал в ансамбле всего два года, но оставил очень серьезный след. Совсем недавно в концерте, посвященном Дню Независимости Беларуси, прозвучала его новая песня "У старого пана"... Он был прекрасным аранжировщиком, известным и в нашей стране, и за рубежом", ― сказал собеседник Sputnik.
Комментарий директора-художественного руководителя БГА "Песняры" Романа Козырева слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Скоропостижно скончался клавишник "Песняров" Николай Потрусов, сообщил Sputnik директор и художественный руководитель ансамбля Роман Козырев.
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