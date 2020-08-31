ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко получил эффектные поздравления в День рожденья от силовиков

31.08.2020 18:09 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

фото:

Особенно отличились сотрудники МВД, которые выложили из служебных автомобилей фразу «С днем рождения Ура!!!».

Напомним, что Александр Лукашенко накануне исполнилось 66 лет. Милицейское руководство решило оригинально поздравить его с этой датой. Из служебных автомобилей была сформирована фраза «С днем рождения Ура!!!».  Роль точек в восклицательных знаках выполняли служебные мотоциклы. Для пущего эффекта на авто и мотоциклах были включены мигалки.

Видео эффектного поздравления выложил телеграмм-канал «Пул Первого». Также на канале представлено фото белорусских силовиков, которые выстроились в фразу «Батя, поздравляем».

Сообщается также, что с днем рождения Лукашенко поздравили Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Эмомали Рахмон, Си Цзиньпин, Николас Мадуро, Ильхам Алиев, Шавкат Мирзиёев, Гурбангулы Бердымухамедов, Абдель Фаттах аль-Сиси, Нурсултан Назарбаев, Валентина Матвиенко, Геннадий Зюганов, Рамзан Кадыров, Михаил Мишустин, Патриарх Кирилл, Сергей Лебедев, Вячеслав Володин, Сергей Миронов, Рустам Минниханов.

В этом списке также неожиданно оказались спортсменка Алина Кабаева (она поздравила Лукашенко по телефону) и художник Никас Сафронов (поздравил письменно).   

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Особенно отличились сотрудники МВД, которые выложили из служебных автомобилей фразу «С днем рождения Ура!!!».
 
Новости дня
Новости разные
 
Николай Потрусов успел внести свой вклад в историю "Песняров" ― Козырев
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.08.2020
Mir24.TV Belarus
31.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика