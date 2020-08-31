Лукашенко получил эффектные поздравления в День рожденья от силовиков

Источник материала: Ежедневник

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Особенно отличились сотрудники МВД, которые выложили из служебных автомобилей фразу «С днем рождения Ура!!!».

Напомним, что Александр Лукашенко накануне исполнилось 66 лет. Милицейское руководство решило оригинально поздравить его с этой датой. Из служебных автомобилей была сформирована фраза «С днем рождения Ура!!!». Роль точек в восклицательных знаках выполняли служебные мотоциклы. Для пущего эффекта на авто и мотоциклах были включены мигалки.

Видео эффектного поздравления выложил телеграмм-канал «Пул Первого ». Также на канале представлено фото белорусских силовиков, которые выстроились в фразу «Батя, поздравляем».

Сообщается также, что с днем рождения Лукашенко поздравили Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Эмомали Рахмон, Си Цзиньпин, Николас Мадуро, Ильхам Алиев, Шавкат Мирзиёев, Гурбангулы Бердымухамедов, Абдель Фаттах аль-Сиси, Нурсултан Назарбаев, Валентина Матвиенко, Геннадий Зюганов, Рамзан Кадыров, Михаил Мишустин, Патриарх Кирилл, Сергей Лебедев, Вячеслав Володин, Сергей Миронов, Рустам Минниханов.

В этом списке также неожиданно оказались спортсменка Алина Кабаева (она поздравила Лукашенко по телефону) и художник Никас Сафронов (поздравил письменно).