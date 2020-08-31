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Внезапно уволена ректор БГУКИ. Что говорят студенты? (обновлено)
Источник материала: Onliner
Сегодня уволили ректора Белорусского государственного университета культуры и искусств Алину Корбут. Об этом Onliner рассказали в приемной университета. Обязанности Алины Анатольевны пока будет исполнять первый замминистра культуры. Причина увольнения ректора БГУКИ пока неизвестна.
— Насчет увольнения правда, [увольняют] по инициативе нанимателя — Министерства культуры. Исполняющей обязанности [ректора] с завтрашнего дня будет Наталья Карчевская, — сказали в приемной. Наталья Карчевская сейчас занимает должность первого заместителя министра культуры.
Как рассказали Onliner сотрудники университета, Алина Корбут не собиралась увольняться.
— Это стало шоком для всего коллектива, мы готовились к линейке на 1 сентября. Об увольнении не было предупреждения, каких-то вопросов к ректору не возникало. Алина Анатольевна находится в шоковом состоянии, сегодня ей сказали собрать все вещи и освободить кабинет, — говорят в БГУКИ. В вуз сегодня приезжал для совещания министр культуры Юрий Бондарь.
Что говорят студенты?
Как рассказала Onliner студентка Университета культуры Полина, днем 14 августа около университета прошла акция солидарности. В ней участвовали студенты и сотрудники вуза.
— Нас было человек 50. Пришли те, кто был в Минске. За день до этого я написала нашей ректору и министру культуры, чтобы они тоже присутствовали и высказали свою позицию. Ни Корбут, ни Бондарь ничего мне не ответили, но пришли. Министр увиливал от вопросов как только мог, назвал акции флешмобом. А ректор вышла, когда он уже уехал, просила не снимать ее на видео. Но она положительно к нам отнеслась, спокойно поговорила, ничего плохого в адрес министра культуры сказано не было, — вспоминает студентка.
По ее мнению, причиной увольнения Алины Корбут стала не акция, а слова президента.
— Александр Лукашенко заявлял, что нужно взяться за все университеты. Тогда пришла новость, что министр культуры снова едет к нам. Он говорил, что администрация должна выступать против студенческих акций. Насколько мы знаем, Корбут открыто сказала, что не будет этого делать, — говорит Полина.
Алина Корбут окончила с отличием Минский институт культуры в 1993 году. Прошла подготовку в аспирантуре в БГУК, в 1997 году защитила там же кандидатскую диссертацию. В БГУКИ — с 1998 года, с 2013-го — декан факультета заочного обучения, с 2015-го — первый проректор. В декабре 2017 года назначена на должность ректора университета.
Алина Анатольевна отмечена благодарственным письмом президента Республики Беларусь, почетной грамотой общественной организации «Белорусский Союз женщин», благодарностью министра культуры.
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Сегодня уволили ректора Белорусского государственного университета культуры и искусств Алину Корбут. Об этом Onliner рассказали в приемной университета....
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