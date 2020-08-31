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Глава МВД Беларуси угрожает новыми расправами участникам акций протеста

31.08.2020 18:39 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Глава МВД Беларуси Юрий Караев обещает установить всех тех, кто вел себя агрессивно в отношении сотрудников правоохранительных органов.

"Задача стоит на сто процентов. Идентифицированы будут все. Все, кто кидал, поджигал, все, кто там был", - заявил Караев в интервью телеканалу RT.

"Все, кто поднял руку на сотрудника милиции, все, по кому будет объективное подтверждение на видео - ответят все. Но кто был там из любопытства - а там было много и таких, тот, кто ни в кого ничего не швырял, стоял смотрел - это не преступление. Мы не кровожадные люди, за это мы их трогать не будем", - сказал он.

Только в первые 3 дня протестов в Беларуси были задержаны около 7 тыс. человек. Правозащитники еще на прошлой неделе сообщили о 450 задокументированных фактах издевательств, зверства и пыток над задержанными.

Допущенный силовиками уровень насилия стал причиной увольнения многих сотрудников милиции. Таких Караев назвал предателями.

"Я с ними не хочу разговаривать и говорить я им ничего не хочу. Это их выбор, про предателей все сказано", - заявил он.

"Может они были и хорошие ребята, но у них не хватило мудрости, стойкости, знаний. (...) Если ты чего-то не хочешь, просто напиши рапорт, а вот это демонстративное выкладывание погон, жетона и удостоверения на публику - это явно за какую-то обещанную сумму. Или второй мотив - это прославиться, но прославиться, будучи Иудой, это какая-то слабенькая слава", - заявил глава МВД, от которого народ Беларуси давно ждет отставки или явки с повинной.

 
 
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Глава МВД Беларуси Юрий Караев обещает установить всех тех, кто вел себя агрессивно в отношении сотрудников правоохранительных органов.
 
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