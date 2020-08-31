В Витебске после событий августа уволился замначальника ИВС

В Витебске уволился с работы заместитель начальника изолятора временного содержания УВД облисполкома, майор милиции Сергей Ковриго. Он пояснил TUT.BY, что больше не может служить в органах внутренних дел «из-за событий в стране» после выборов президента. «Я не могу смотреть на то, как попираются нормы права», — говорит Ковриго.





Сергею Ковриго — 41 год. Он проработал в милиции 23 года. Начинал службу в ППС, потом был участковым, работал в угрозыске в Первомайском РОВД. Последние пять с половиной лет был замначальника Витебского ИВС.





Об увольнении майора стало известно из его поста на личной странице в фейсбуке.





«Служить бы рад, прислуживаться тошно… Честь имею!» — написал 26 августа Сергей Ковриго и разместил свое служебное удостоверение.





— Я осознанно решил уволиться из органов. Правоохранители должны руководствоваться в своей работе нормами права и соблюдать их. Но сейчас трудно смотреть на происходящее в стране, особенно в крупных городах: Минске, Витебске и других. Так, по непонятным причинам в ИВС оказался полковник в отставке, бывший замначальника УВД облисполкома Сергей Михасев (Михасев был членом инициативной группы Виктора Бабарико. 9 августа экс-замначальника УВД задержали возле СШ № 45, куда он пришел, чтобы увидеть протокол голосования по своему участку. — Прим. TUT.BY). Мне непонятно, что Михасев, уважаемый мной полковник, делал в камере ИВС. Когда я его там увидел, возникло состояние когнитивного диссонанса. А задерживали его же бывшие подчиненные!





До окончания контракта майор Ковриго не дослужил 5 месяцев.





— В милиции я работал осознанно, стремился, старался. Хотел доработать до января 2021-го, пока не закончится контракт, и уйти. Но стало совсем невмоготу. Когда-то приходит конец человеческому терпению. На мое решение уволиться повлияло то, что сейчас происходит в стране: верховенства права нет. Немаловажную роль в таком моем настроении [уволиться] сыграло и руководство управления. И я ушел, даже несмотря на то, что придется вернуть государству деньги, полученные мной при заключении контракта. Это примерно 4,6 тысячи рублей. Но, надеюсь, что найду работу и верну эту сумму.





Сергей Ковриго говорит, что 25 августа прогулял работу: «Раз срок контракта я не дослужил, то по соглашению сторон меня не уволили бы. Поэтому я сообщил руководству, что не буду выходить на работу, так как не желаю дальше проходить службу».





Уволили бывшего замначальника ИВС 27 августа. Коллеги, по его словам, отреагировали по-разному:





— Сколько людей, столько и мнений. Кто-то поддерживает, кто-то осуждает, кто-то не понимает. Но, поверьте, в милиции много хороших сотрудников. И в том же ОМОНе, и во всех подразделениях. С коллегами у меня отношения были всегда хорошие. Правда, после того как я разместил в фейсбуке свой пост, некоторые люди пытаются меня выставить в негативном свете, объявили пьяницей. А Сергея Михасева обвинили в том, что он «вырастил» в Первомайском РОВД, который раньше возглавлял, такого «плохого» офицера, как я. Я бы сказал, что действия модераторов групп, пишущих обо мне и Михасеве подобные вещи, — примитивизм. И тем, кто распространяет клевету, хочу напомнить, что за это есть ответственность.





Сергей Ковриго затрудняется сказать, сколько людей содержалось в витебском ИВС после жестких задержаний горожан 9 августа, 10 августа, 11 августа.





— Людей было достаточно. Но точных цифр я вам не приведу.









Задержание мужчины в Витебске вечером 10 августа, район бывшего кинотеатра «Бригантина» на пересечении улицы Чкалова и проспекта Строителей. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY





Ковриго говорит, что в самом изоляторе «людей не били»:





— Там у нас, в ИВС, все в рамках правового поля, насилия в отношении людей, ущемления прав не было. Людей не били. Они обеспечивались всем, что им положено. Другой вопрос, как они в изолятор попадали.





— А что вы думаете о массовых избиениях белорусов во время разгонов мирных протестов в Минске и Бресте , стрельбе резиновыми пулями, применении силовиками других спецсредств, пытках в РОВД и на Окрестина, о чем теперь свидетельствуют те, кто все это пережил?





— Я читал, видел новости об этом. Честно говоря, не мог в это поверить. В Витебске же такого не было. А в Минске и Бресте, видно, были какие-то соответствующие приказы — поступать так. Но опять же я не берусь отвечать ничего за них. Могу говорить только о том, что происходило у нас в ИВС.





В УВД Витебского облисполкома увольнение Сергея Ковриго прокомментировали кратко:





— Сотрудник милиции уволен за нарушение условий контракта о службе в органах внутренних дел — за прогулы.