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Человек чести. Пустовой освобожден от должности посла Беларуси в Испании
Источник материала: Партизан
Павел Пустовой лишен дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посланника первого класса за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. Это предусмотрено указом №327, который Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 31 августа,
Также на основании указа Павел Пустовой освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Королевстве Испания и по совместительству Постоянного представителя Республики Беларусь при Всемирной туристской организации.
Павел Пустовой осудил жестокость и насилие, происходящие в Беларуси, и призвал соотечественников к диалогу. Его обращение было опубликовано на официальной странице посольства в Facebook.
В понедельник, 24 августа, был уволен третий секретарь по торгово-экономическим вопросам посольства Беларуси в Индии Андрей Мисюра, пишет
Также были освобождены от должности чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в Словацкой Республике Игорь Лещеня. После участия в пикете перед зданием внешнеполитического ведомства были уволены начальник историко-архивного отделения МИД Вячеслав Казаченок и поддержавшая его Елена Копанева, замначальника управления Евразийской интеграции.
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Павел Пустовой лишен дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посланника первого класса за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. Это...
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