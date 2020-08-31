Человек чести. Пустовой освобожден от должности посла Беларуси в Испании

Также на основании указа Павел Пустовой освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Королевстве Испания и по совместительству Постоянного представителя Республики Беларусь при Всемирной туристской организации.





Павел Пустовой осудил жестокость и насилие, происходящие в Беларуси, и призвал соотечественников к диалогу. Его обращение было опубликовано на официальной странице посольства в Facebook.









tut.by До этого он поддержал участников мирной неполитической акции в Дели, которые выражали солидарность с белорусами. Ранее сообщалось об отставке главы департамента Северной Америки и Западной Европы Андрея Бушило. В понедельник, 24 августа, был уволен третий секретарь по торгово-экономическим вопросам посольства Беларуси в Индии Андрей Мисюра, пишетДо этого он поддержал участников мирной неполитической акции в Дели, которые выражали солидарность с белорусами. Ранее сообщалось об отставке главы департамента Северной Америки и Западной Европы Андрея Бушило.

Также были освобождены от должности чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в Словацкой Республике Игорь Лещеня. После участия в пикете перед зданием внешнеполитического ведомства были уволены начальник историко-архивного отделения МИД Вячеслав Казаченок и поддержавшая его Елена Копанева, замначальника управления Евразийской интеграции.







