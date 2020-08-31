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Человек чести. Пустовой освобожден от должности посла Беларуси в Испании

31.08.2020 21:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Павел Пустовой лишен дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посланника первого класса за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. Это предусмотрено указом №327, который Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 31 августа, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Человек чести. Пустовой освобожден от должности посла Беларуси в Испании
Также на основании указа Павел Пустовой освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Королевстве Испания и по совместительству Постоянного представителя Республики Беларусь при Всемирной туристской организации.

 Павел Пустовой осудил жестокость и насилие, происходящие в Беларуси, и призвал соотечественников к диалогу. Его обращение было опубликовано на официальной странице посольства в Facebook.


В понедельник, 24 августа, был уволен третий секретарь по торгово-экономическим вопросам посольства Беларуси в Индии Андрей Мисюра, пишет tut.by До этого он поддержал участников мирной неполитической акции в Дели, которые выражали солидарность с белорусами. Ранее сообщалось об отставке главы департамента Северной Америки и Западной Европы Андрея Бушило. 
Также были освобождены от должности чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в Словацкой Республике Игорь Лещеня. После участия в пикете перед зданием внешнеполитического ведомства были уволены начальник историко-архивного отделения МИД Вячеслав Казаченок и поддержавшая его Елена Копанева, замначальника управления Евразийской интеграции.
 
 
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Павел Пустовой лишен дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посланника первого класса за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. Это...
 
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