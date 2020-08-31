Массовые увольнения с БТ: что приехавшие на замену российские пропагандисты творят с беларуским госТВ

Источник материала: KYKY

С момента, когда забастовали около трехсот сотрудников Белтелерадиокомпании, крупнейший в стране государственный медиахолдинг лишился порядка сотни специалистов – они уволились. Всю прошлую неделю компания оказалась просто парализована. РБК узнал , что на замену ушедшим с БТ действительно приезжали бригады российских журналистов – из Russia Today (RT; считается самым мощным и действенным «медиаоружием» режима Владимира Путина). Ниже разбираемся в том, как этот российский пропагандистский ресурс влияет на беларуские новости.

Работать на БТ прибыли из России технические спецы с RT – две бригады. Первая появилась 18 августа. «Они пришли прямо в эфирную студию вместе с руководителем АТН (в составе БТ) Сергеем Хаментовским. Там был как минимум один айтишник, четыре человека техперсонала и [корреспондент RT Константин] Придыбайло», – рассказал источник из редакции БТ.

Известно, что первая команда с RT уже вернулась в Россию. Ей на смену явилась другая, в основном это технари. «Сейчас бригада RT работает на себя, но они отдают готовые сюжеты АТН. Они всегда точно знают, где какие акции происходят, снимают и монтируют сами. На БТ не приезжают», – объяснил источник из АТН.

БТ охотно использует материалы RT в своем эфире. Так, например, в сюжете АТН от 27 августа есть кадры из интервью с двумя силовиками, которые двумя днями ранее опубликовал RT.



Придыбайло действующие БТшники называют посредником между беларуским холдингом и российскими телевизионщиками. Сам Придыбайло в беседе с РБК высказался так: «Конкретно на БТ никто из RT не работает. Это такой забавный фейк. <...> «То, что пишут, – что приехал какой-то десант российских журналистов заменить беларуский – нет, конечно. Никто не пришел на рабочее место на БТ. Вот я работаю только на RT. То, что я прихожу на БТ попить чай, кофе, – это по дружбе».

По словам Константина, которые приводит РБК, в Беларусь приехала передвижная телевизионная станция, которая снимает в том числе и на агентство Ruptly. Оно же продает снятый материал всему миру. «Может брать CNN, беларуский канал, кто угодно, – заявил Придыбайло. – Ну, это дела Ruptly. Мы сняли контент, может быть, они договорились, что они отдают его беларуским каналам, но это бизнес. Мы не ездим, не снимаем сюжеты для БТ. Если они их как-то получают, меня это не касается, это договоренности RT, Ruptly, каких-то других структур».

«RТ, как некоммерческая организация, годами предоставляет свой контент сотням и тысячам международных СМИ. Не видим причин, почему беларуское телевидение должно быть исключением», – подчеркнули в пресс-службе RT. На вопросы об отправке технических бригад RT для работы на БТ представитель телеканала не ответил.

По данным проекта Sense Analytics (занимается мониторингом повестки гостелевидения Беларуси), сейчас гостелевидение консолидировалось на «антимайданной» платформе. С 17 по 23 августа она складывалась не столько из новостей, сколько из комментариев, как правило, иностранных гостей и экспертов, говорится в обзоре.

Приглашенные спикеры высказывались против протестов и «цветных революций». «В основном речь идет о российских и украинских политиках, экспертах, журналистах левой, антизападной и конспирологической направленности. Например, свои оценки давали Геннадий Зюганов, Петр Симоненко, Анатолий Шарий, Игорь Коротченко, Михаил Хазин, Михаил Добкин и другие. На этом фоне снизилась роль отечественной провластной экспертизы», – утверждается в обзоре Sense Analytics. «Причем этих экспертов беларуское госТВ почти не использовало раньше, а вместо них опрашивало местных провластных экспертов», – отметил основатель проекта Артем Шрайбман.

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