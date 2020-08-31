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Гродненцы помолились за Кондрусевича, которого не пустили на родину

01.09.2020 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 31 авг – Sputnik, Инна Гришук. Больше сотни верующих прочитали молитвы розария у входа в главной католический храм Гродно, их посвятили скорейшему возвращению главы католической церкви Беларуси митрополита Тадеуша Кондрусевича на родину.

На совместную молитву у входа в Фарный костел собралось чуть более сотни горожан. Вместе со священниками они прочитали розарий, посвятив молитву митрополиту, который в понедельник не смог попасть в Беларусь.

© Sputnik / Инна Гришук
Молитва у Фарного костела

Как сообщил прихожанам ксендз Денис Бразинский, он передаст Кондрусевичу, что жители Гродно молятся о его скорейшем возвращении.

Напомним, что 31 августа митрополит возвращался из Польши, куда ездил в командировку. В пункте пропуска "Брузги" Кондрусевичу, который является гражданином Беларуси, не позволили въехать на территорию страны. Спустя несколько часов митрополит вернулся на территорию Польши. В Госпогранкомитете данную ситуацию пока не комментируют.

 
Теги: Гродно
 
 
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Священник из Фарного костела Гродно пообещал передать Тадеушу Кондрусевичу, что гродненцы молятся о его скорейшем возвращении в Беларусь.
 
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