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Гродненцы помолились за Кондрусевича, которого не пустили на родину
01.09.2020 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
ГРОДНО, 31 авг – Sputnik, Инна Гришук. Больше сотни верующих прочитали молитвы розария у входа в главной католический храм Гродно, их посвятили скорейшему возвращению главы католической церкви Беларуси митрополита Тадеуша Кондрусевича на родину.
На совместную молитву у входа в Фарный костел собралось чуть более сотни горожан. Вместе со священниками они прочитали розарий, посвятив молитву митрополиту, который в понедельник не смог попасть в Беларусь.
© Sputnik / Инна Гришук
Молитва у Фарного костела
Как сообщил прихожанам ксендз Денис Бразинский, он передаст Кондрусевичу, что жители Гродно молятся о его скорейшем возвращении.
Напомним, что 31 августа митрополит возвращался из Польши, куда ездил в командировку. В пункте пропуска "Брузги" Кондрусевичу, который является гражданином Беларуси,
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Священник из Фарного костела Гродно пообещал передать Тадеушу Кондрусевичу, что гродненцы молятся о его скорейшем возвращении в Беларусь.
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