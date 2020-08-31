На финале женского Кубка Беларуси по футболу скандировали «Уходи!»

Источник материала: Tut.by

Сегодня в Минске на стадионе «Динамо» проходит финал кубка Беларуси по футболу среди женских команд между «Динамо-БГУФК» и «Минск». Это был первый футбольный матч в стране в присутствии зрителей после 9 августа.

По сообщению нашего корреспондента, на стадион пришло всего около 400 человек. Тем не менее этого хватило для того, чтобы довольно громко несколько раз проскандировать «Уходи!» Отметим, что до начала матча мы заметили несколько автозаков у стадиона.

Видео: @motolkohelp