ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На финале женского Кубка Беларуси по футболу скандировали «Уходи!»

31.08.2020 21:31 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сегодня в Минске на стадионе «Динамо» проходит финал кубка Беларуси по футболу среди женских команд между «Динамо-БГУФК» и «Минск». Это был первый футбольный матч в стране в присутствии зрителей после 9 августа.

По сообщению нашего корреспондента, на стадион пришло всего около 400 человек. Тем не менее этого хватило для того, чтобы довольно громко несколько раз проскандировать «Уходи!» Отметим, что до начала матча мы заметили несколько автозаков у стадиона.

Видео: @motolkohelp

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Массовые увольнения с БТ: что приехавшие на замену российские пропагандисты творят с беларуским госТВ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.08.2020
Mir24.TV Belarus
31.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика