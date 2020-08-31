В Гомеле и Жлобине задержанных на акциях наказывают штрафами и административным арестом

В Жлобине и Гомеле 31 августа прошли суды над местными жителями, задержанными после акций протеста.

В Жлобине на 12 суток арестован местный музыкант Александр Мамай. Как сообщила БелаПАН жительница Жлобина Лиана Шуба, молодой человек был задержан накануне за проведение перформанса. Подробности акции неизвестны. Музыканта обвинили в нарушении порядка проведения массового мероприятия. «Он на суде признал, что действительно участвовал в акции протеста, так как это единственный способ в стране выразить свое мнение, несогласие», — сказала собеседница.

В Гомеле на две базовые величины (54 рубля) оштрафован Влад Соболевский. Он был задержан 30 августа после проведения в Гомеле марша мира, в котором участвовало от 5 до 10 тыс. человек. Ночь Соболевский провел в ИВС. Причем судья Виктор Козачек (суд Центрального района Гомеля) постановил уничтожить бело-красно-белый флаг, который был у молодого человека при задержании.

Судья Олеся Осипова (суд Центрального района Гомеля) судила активиста Объединенной гражданской партии, пенсионера МВД Владимира Непомнящих. Участковый Артем Жевняк составил на него три протокола по статье 23.34 КоАП. Один протокол касался участия Непомнящих в несанкционированном мероприятии. Доказательство участия — фотография Непомнящих, рассматривающего детскую картину на выставке, которая проводилась властями на площадке у цирка. «Я рассматривал детские картины! Возле меня нет людей, нет флагов, о каком массовом собрании идет речь вообще? Вы хотя бы приложили к делу фотографию с прошлого года, где я с флагом стою!» — сказал активист на суде.

Еще два протокола составлены за то, что Непомнящих и еще несколько человек ходили в Следственный комитет подавать коллективное заявление на избиения гомельчан и пытки в милиции. Это заявление подписали более 800 человек. «Хождение» в СК милиция расценила как «несанкционированное массовое мероприятие». Аналогично был составлен еще один протокол — на этот раз за поход нескольких жителей Гомеля в Центральный РОВД, куда подавалось заявление об избиениях, пытках и смерти Александра Вихора. В итоге судья Осипова признала Непомнящих виновным по статье 23.34 КоАП и арестовала на 10 суток.

В Гомеле 31 августа должны были судить еще как минимум пять человек, задержанных после марша мира. Но в суд их так и не привезли, хотя родственники ждали там целый день. От одного из задержанных родственникам вечером пришло СМС. Он пишет, что задержанные уже сутки без еды и воды, их «катают в автозаке» и до их пор не осудили.