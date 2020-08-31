«Понять не могу, простить тоже». Борисовчанин-спецназовец рассказал о жестком задержании 9 августа

Борисовчанину Андрею Пелагейко 28 лет. В свое время молодой человек служил в воинской части специального назначения, потом работал в Новосадах. Сейчас трудится на частном предприятии. 9 августа он оказался в числе задержанных в Борисове, хотя, по его словам, в акциях протеста участия он не принимал, а просто встречался с друзьями. Молодой человек согласилсяEX-PRESS.BY, что случилось с ним в тот вечер.