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Латушко допускает создание общественного движения на базе Координационного совета
Источник материала: АФН
Член президиума Координационного совета Павел Латушко заявил, что назрела необходимость создания общественного движения на базе Координационного совета.
Об этом он заявил на пресс-конференции с участием членов президиума Координационного совета.
По словам Латушко, сейчас власть указывает на то, что Координационный совет не имеет никаких полномочий, поскольку представляет неорганизованную толпу, «наркоманов» и т.д.
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Член президиума Координационного совета Павел Латушко заявил, что назрела необходимость создания общественного движения на базе Координационного совета.
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