Латушко допускает создание общественного движения на базе Координационного совета

Источник материала: АФН

Член президиума Координационного совета Павел Латушко заявил, что назрела необходимость создания общественного движения на базе Координационного совета.

Об этом он заявил на пресс-конференции с участием членов президиума Координационного совета.

По словам Латушко, сейчас власть указывает на то, что Координационный совет не имеет никаких полномочий, поскольку представляет неорганизованную толпу, «наркоманов» и т.д.