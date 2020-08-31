Лукашенко уволил посла в Испании «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей»

Павел Пустовой лишен дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посланника первого класса за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. Соответствующий указ № 327 подписал Александр Лукашенко, цитирует его пресс-служба.

Согласно документу, Пустовой освобожден не только от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Королевстве Испания, а также по совместительству Постоянного представителя Республики Беларусь при Всемирной туристской организации.

Кто займет место на этом посту пока неизвестно.