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Лукашенко уволил посла в Испании «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей»
Источник материала: Навiны
Павел Пустовой лишен дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посланника первого класса за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. Соответствующий указ № 327 подписал Александр Лукашенко, цитирует его пресс-служба.
Согласно документу, Пустовой освобожден не только от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Королевстве Испания, а также по совместительству Постоянного представителя Республики Беларусь при Всемирной туристской организации.
Кто займет место на этом посту пока неизвестно.
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Павел Пустовой лишен дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посланника первого класса за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей....
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